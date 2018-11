Radna snaga postaje diljem istočne Europe glavni motiv za akvizicije

Prije su ključni bili profitabilnost, tržišni udio, brendovi, planirane investicije ili autonomija menadžmenta /Ivica Galović/PIXSELL

Nestašica radne snage nije samo specifičnost Hrvatske nego je vrlo slična situacija i u ostalim novim članicama EU iz istočne Europe.

Slobodno tržište i prelijevanje radnika iz siromašnijih članica Unije u one gdje su zarade veće su sasvim normalna pojava na tržištu radne snage. No, gospodarstva pojedinih članica Nove Europe ipak iznalaze načine kako osigurati dovoljan broj radnika za svoju industriju, a samim tim i gospodarski rast. Inovativan trend dolaženja do radne snage primijetio je Reuters u Mađarskoj gdje je, pišu, postala praksa da tamošnje tvrtke preuzimaju druga poduzeća u zemlji ili inozemstvu kako bi preuzeli, ne njihov udio na tržištu ili tehnologiju, nego njihovu radnu snagu.

Spremni platiti visoku premiju

Najnoviji primjer je peradarska tvrtka Tranzit-Food koja je napravila akviziciju konkurentnost Gasatora te preuzela njihovih 550 kvalificiranih radnika. Da im je radna snaga bilo ono najvrednije u Gaboru, potvrdio je za Reuters i Akos Szabo, izvršni direktor Tranzit-Fooda. "Prije su ključni razlozi za akvizicije bili profitabilnost, tržišni udio, brendovi, vrijednost imovine, planirane investicije ili autonomija menadžmenta, danas proučavamo i radnu snagu koja nam je vrednija od imovine.

Spremni smo platiti visoku premiju za kvalitetnu radnu snagu u nekoj tvrtki", kaže Szabo. Analiza Eurostata, a koje su citirali i ekonomisti Erste Bank Group, pokazala je da je u trećem kvartalu 2018. čak 83% mađarskih industrijskih poduzeća imalo problema s organiziranjem proizvodnje zbog nedostatka radnika. Isti problem ima i polovica poljskih te 44% poduzeća u Češkoj. Prema istom izvoru, na kraju tromjesečja je u Mađarskoj bilo otvoreno 83.611 slobodnih radnih mjesta, a što je gotovo dvostruko više nego prije gospodarske krize 2008.

Stručnjaci iz financijskog sektora preuzimanja i akvizicija (M&A), kažu za britansku agenciju da je radna snaga postala generalno trend koji je sve važniji pri MA procjeni neke tvrtke. "Mnoge tvrtke su se okrenule automatizaciji kako bi riješile problem nedostataka stručne radne snage, no ima mnogo sektora, npr održavanje mreže, IT tehnologije, zdravstvena zaštita i sl., gdje informatizacija i automatizacija može biti samo dio rješenja te je potrebna ljudska radna snaga", kažu analitičari dodavši da su akvizicije najbolji način da se do potrebne stručne radne snage dođe odmah.

M&A odražava trendove

Agnes Svoob, voditeljica korporativnih financija mađarskog brokerskog tijela Equilor, ističe da je M&A tržište oduvijek odražavalo tekuće gospodarske trendove. "Na temelju naših podataka s mađarskog tržišta, trenutačno je u tijeku sedam ili osam akvizicija gdje je stjecanje radne snage glavna motivacija", kaže Svoob, odbivši imenovati konkretne vrtke.

Drugi primjer je Slovačka gdje je njemački vlasnik Lind Mobler Slovačka kupio proizvođača namještaja sa sjedištem u središnjoj Slovačkoj krajem 2017. te tako stekao 163 novih zaposlenika potrebnih za razvoj poslovanja. Sada ta tvrtka ima ukupno 815 zaposlenih u Slovačkoj.