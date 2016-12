Prvi izračun struje nakon pojeftinjenja od 10 posto

Foto: Borna Filic/PIXSELL

HEP poziva građane da mu do 4. siječnja dostave stanje svojih brojila kako bi od Nove godine račune mogli obračunavati po novoj cijeni i stvarnoj potrošnji.

Nova godina i ministar financija Zdravko Marić nam ipak donose jeftiniju struju. Ne koliko smo se nadali, jer će sniženje PDV-a sa 25 na 13 posto djelomično pojesti povećanje naknade za obnovljive izvore energije, ali ni to povećanje neće biti toliko koliko smo se plašili. Kad se sve zbroji i oduzme, račun za struju bit će manji za 10 posto.

HEP poziva građane da mu do 4. siječnja dostave stanje svojih brojila kako bi od Nove godine račune mogli obračunavati no novoj cijeni i stvarnoj potrošnji. Ali, nije to jedina novost.

Dio kućanstava mjesečno plaća dva računa za struju. Jedan HEP-u za korištenje mreže, a drugi nekom drugom opskrbljivaču za potrošnju struje. Od 1.1. to se mijenja i dva računa postaju jedan. Uz nove račune stizati i nove cijene. Evo primjera računa koji je do sad iznosio 300 kuna. PDV će pasti s 25 na 13 posto a kako RTL neslužbeno doznaje naknada za obnovljive izvore energije porast će s 3,5 lipe na 7 lipa. Slijedom tih promjena račun koji je prije bio 300 kuna od nove godine bit će 280 kuna, piše RTL. Odluku o povećanju naknade vlada bi trebala donijeti u četvrtak.

"Ušteda za krajnjeg kupca prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj na godišnjoj razini zbog smanjenja PDV-a će iznositi između 220 i 205 kuna godišnje", objašnjava predsjednik Udruge opskrbljivača električnom energijom Zoran Miliša.

Naknadom za obnovljive izvore energije potiče se proizvodnja struje iz vjetrolektrana, solarnih elektrana i drugih zelenih izvora. Poticanje proizvodnje domaće zelene struje još će potrajati.

"Poticani model traje od 12 do 14 godina i onda imamo jeftiniju vlastitu domaću struju", kaže Maja Pokrovac iz udruženja Obnovljivi izvori energije.

A dok struja ne bude posve zelena i jeftina, gospođa Mirjana i stanari u njezinoj zgradi otkrili su kako se i sada već može uštedjeti. Obnovili su fasadu i kupili štedljivije kućanske aparate.

"Izuzetno su nam visoki računi bili prijašnjih godina, prošle godine u dvanaestom mjesecu 1100 kuna", kaže Mirjana Pušić, voditeljica savjetovanja udruge stanara.