Provjerite najbolje poslove tjedna: Zapošljavaju Zepter, Anić, Stanovi Jadran, Medis Adria, Medtronic...

Foto: Thnkstock

U suradnji s portalom posao.hr svakog tjedna donosimo aktualne vijesti sa tržišta rada. One uključuju najbolja radna mjesta koja su trenutno u ponudi po odabiru stručnjaka sa specijaliziranog portala za traženje poslova.

PRO-monting d.o.o. zapošljava Asistenta u administraciji i ljudskim resursima (m/ž). Radi se o poslovim upravljanja ljudskim resursima, koordinacija administrativniih aktivnosti selekcijskih procesa, i sl. Za prijavu je potrebno imati izražene komunikacijske i organizacijske vještine. Opširnije potražite ovdje.

Zepter traži Izvršnog direktora prodaje i marketinga (m/ž). Poslovi uključuju razradu i planiranje marketinških aktivnosti, izradu mjesečnih i godišnjih planova, razvoj prodaje u regiji, itd. Traži se kandidat sa završenim sveučilišnim studijem, izvrsnim komunikacijskim vještinama. Mogućnost je rada i van ureda, te fleksibilno radno vrijeme. Opširnije potražite ovdje. Opširnije potražite ovdje.



Anić Holding Plus zapošljava Asistenta direktora u odjelu računovodstva (m/ž). Traže se mladi, dinamični, samostalni suradnici na koje se može računati. Kandidati će direktno raditi i blisko surađivati s direktoricom oko svih poslovnih procesa unutar odjela. Tvrtka nudi fiksno radno vrijeme i stalni radni odnos. Više potražite ovdje.



Lječilište Bizovačke Toplice zapošljavaju Doktora specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije (m/ž). Poslovi i radni zadaci sastoje se od obavljanja specijalističkih pregleda, kontrola i pregleda nakon završetka liječenja, pripremanja i provođenja programa rehabilitacije u suradnji sa glavnim fizioterapeutom i glavnim medicinskim tehničarom ustanove, i dr. Opširnije potražite ovdje.



Društvo Medis Adria traži Stručnog suradnika za Rx (m/ž) za područje Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinskem i Dubrovačko-neretvanske županije. To je kreativan, stručan i odgovoran posao u dinamičnom timu, u pozitivnoj i inovativnoj radnoj okolini uspješnog međunarodnog farmaceutskog poduzeća. Za prijavu je potrebna najmanje visoka stručna sprema, kao i radno iskustvo u farmaceutskoj industriji. Opširnije potražite ovdje.



DEKRA za privremeno zapošljavanje d.o.o. traži Voditelja prodavaonice (m/ž) u Varaždinu. Odgovornosti uključuju organizaciju rada prodavaonice i prodajnog tima u cilju postizanja prodajnih rezultata, optimalizaciju prodajnog asortimana prodavaonice, osiguravanje izvrsne i proaktivne usluge kupcima i rješavanje reklamacija kupaca, i dr. Više potražite ovdje.



TOI TOI d.o.o traži Zamjenika voditelja voznog parka i logistike (m/ž). Osoba se u stalni radni odnos na određeno vrijeme, a za prijavu je potrebno minimalno 3 god iskustva, SSS, VŠS ili VSS, vozačka B i C kategorija, te dobro poznavanje Worda i Excela. Opširnije pronađite ovdje.



Medtronic zapošljava Informacijskog specijalista za ljudske resurse. Na ovom radnom mjestu možete računati na profesionalni i osobni razvoj, uzbudljive izazove i dinamično okruženje. Ovo je uzbudljiva prilika da kao HR stručnjak za informiranje preuzmete odgovornost za pružanje potpune administrativne pomoći lokalnim HR poslovnim partnerima i centrima izvrnosti. Opširnije potražite ovdje.



Stanovi Jadran d.d. traže Računovođu (m/ž). Radi se o računovodstvenim poslovima Splitsko-dalmatinskoj županiji, a za prijavu je potrebna VSS ekonomskog smjera, te radno iskustvo na računovodstvenim poslovima. Više pronađite ovdje.

Ridecar traži Referenta u poslovnici rent a cara. Posao se sastoji od iznajmljivanja vozila, prodaji dodatnih usluga, brizi o vozilima, kontaktu s klijentima, i sl. Od potrebnih znanja ističu se poznavanje rada na računalu, poznavanje engleskog jezika i minimalna SSS. Opširnije potražite ovdje.