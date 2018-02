Projekt gradnje Nacionalne dječje bolnice: Nedovršena Sveučilišna bolnica postaje "nova Klaićeva"

Foto: Boris Ščitar / Pixsell

Nacionalna dječja bolnica ili “nova Klaićeva” bit će smještena u zgradi nedovršene Sveučilišne bolnice u zagrebačkom Blatu, a ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić vodi povjerenstvo koje ovaj tjedan ima zadatak definirati konkretne potrebe – broj kreveta, odjela, potrebne opreme itd.

Kako piše Večernji list, nakon pripreme dokumentacije slijedi raspisivanje međunarodnog natječaja za sam projekt koji će potom do kraja godine biti prijavljen za financiranje iz sredstava fondova EU. Plan je to aktualne zdravstvene administracije kojim su odbačeni svi dosadašnji, a valja podsjetiti samo na pojedine – od gradnje nove zgrade uz KB-u Dubrava, smještanja dječje Klinike u zgradu Poliklinike Medikol, za što je također rađena procjena. No, potkraj prošle godine Vlada RH imenovala je povjerenstvo sa zadaćom da, kako kažu u nadležnom ministarstvu, analizira stanje i utvrdi potrebe za razvoj kliničke pedijatrijske skrbi u gradu Zagrebu i za davanje prijedloga rješenja s financijskim učincima i izvorima financiranja, uključujući i moguću gradnju nacionalne dječje bolnice u Zagrebu.

Povjerenstvo je to koje vodi ministar zdravstva, a čiji su članovi iz još tri druga ministarstva te iz Grada Zagreba, no posao organizacije i osmišljavanja projekta na leđima je ministra zdravstva Milana Kujundžića. Tako je ministar zdravstva nakon te Vladine odluke pozvao čak 51 stručnjaka, mahom liječnika pedijatara, ali i ginekologe, epidemiologe, ravnatelje bolnica, stručnjake s Medicinskog fakulteta, Filozofskog da definiraju svaki detalj gradnje Nacionalne dječje bolnice koja će uključivati rodilište i reproduktivni centar.