Prijedlog novog Zakona: Tko skupi 12 bodova u dvije godine mora ponovno na vozački

Foto: Anto Magzan / Pixsell

Nacrt prijedloga Zakona o sigurnosti prometa na cestama bit će tijekom sljedećeg tjedna pušten u proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Unatoč planu da se u prvom tromjesečju ove godine zakon nađe pred Vladom, to se, po svemu sudeći, neće dogoditi jer samo savjetovanje u pravilu traje 30 dana.

No, još ima male šanse da do 20. svibnja, do kada se u zakon moraju uvrstiti obvezujuće direktive Europske unije, zakon i stupi na snagu, piše Večernji list.

Među novostima koje će, bude li zakon usvojen, zadesiti vozače jest poništavanje vozačke dozvole bez mogućnosti polaganja vozačkog ispita dvije godine za one vozače koji u razdoblju od 24 mjeseca prikupe 12 negativnih prekršajnih bodova. Za mlade vozače do 24 godine starosti kao i one s vozačkim stažom do dvije godine taj će prag biti niži i bez dozvole će ostati ako u istom razdoblju imaju devet negativnih bodova.

U obrazloženju za uvođenje ove mjere predlagatelj zakona, a to je Ministarstvo unutarnjih poslova, navodi kako je činjenica da “mladi vozači i vozači s nedovoljno vozačkog iskustva uzrokuju nerazmjerno veći broj prometnih nesreća u odnosu na sve ostale vozače” te je stoga namjera posebnim pravnim režimom utjecati na ponašanje te skupine vozača. Devet negativnih bodova moguće je prikupiti u tri najteža prekršaja kao što su prekoračenje brzine za više od 50 kilometara na sat, vožnja s više od 1,5 promila alkohola u krvi ili vožnja pod utjecajem droge. Svaki od ovih prekršaja nosi po tri negativna boda.