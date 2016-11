Prginovi katamarani 'made in' Šibenik prvi put isporučeni iz Luke Šibenik

Foto: PD

Ukrcajem tri aluminijska radna katamarana u šibenskoj luci - novogradnje je izgradilo NCP Remontno brodogradilište prema narudžbi norveškog naručitelja Moen Marin, prvi put je u Šibeniku zaokružen proces, i to od posredovanja u poslovnom aranžmanu do proizvodnje i ukrcaja. Šibenčani okupljeni na ovom projektu pozornost plijene i zbog još jednog podatka: naime, u slučaju jedne od te tri novogradnje posrijedi je prototip koji je prvi put izgrađen na svijetu, inače tržišne vrijednosti više od milijun eura. U planu NCP-a (u vlasništvu Gorana Prgina) do kraja godine još su dvije novogradnje za međunarodne kupce s tržišta marikulture, a posrijedi su različiti modeli.

Projekt izgradnje radnih brodova za međunarodne klijente u sektoru marikulture u Hrvatskoj je započeo 2010. posredovanjem šibenske tvrtke CroNoMara, partnera u provedbi projekta i njegovoj finalizaciji i hrvatskoj i norveškoj strani. Zahvaljujući kvaliteti i konkurentnosti proizvoda projekt se nastavlja kroz ugovaranje novih modela i vrsta brodova u 2017. O uvjetima za gradnju svakog broda pregovara se zasebno, pa su potpuno prilagođeni krajnjim željama kupaca i svaki je brod drugačiji te ima svoje tehničke posebnosti. Trenutno je podugovoreno još 9 brodova za isporuku u prvoj polovici 2017., od kojih 8 u izgradnji u NCP-u te jedan koji gradi pulski Tehnomont.

Više o svemu o intervujuu s Rokom Vuletićem, direktorom NCP Grupe, u ponedjeljak.