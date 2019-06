Prestaje voziti besplatan autobus prema jednom od najvećih trgovačkih centara

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Besplatan autobus Arena Centra prestaje voziti 1. srpnja 2019. godine, objavio je zagrebački trgovački centar. Podsjećaju da se i dalje može vrlo jednostavno doći do njih s obzirom na to da čak 17 autobusnih linija vozi do centra.

S terminala Savski most do Arena Centra (stanica Arena Zagreb) voze autobusne linije 110, 111, 112, 132, 133, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 315.

S terminala Žitnjak do Arena Centra (stanica Arena Zagreb) vozi autobusna linija 222 svakih 30-40 minuta. Od Glavnog željezničkog kolodvora do Arena Centra (stanica Arena Zagreb) vozi i autobusna linija 234 svakih 20-25 minuta.

Detalje o voznim redovima i pravcima linija, novosti i izmjene pogledajte na stranicama ZET-a.