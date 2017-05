Božinović: "Jandroković će biti novi predsjednik Sabora, a ako dođe do izbora, to će za HDZ biti samo formalnost"

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predstojnik ureda premijera Davor Božinović odlučno je odbacio Mostove optužbe.

"To nije ozbiljna politika. Neka se sve istraži. S Mostom ne razgovaramo i nikoga ne vrbujemo", rekao je i naglasio da se je HDZ kao stranka ogradio od tih napada, odbacuje ih i morat će to činiti na dnevnoj bazi, jer, kako je rekao, neki ljudi nemaju sadržaja, ali napadaju. Kaže da je HDZ u ovom trenutku jedini spreman na prijevremene izbore i da će pobijediti i to s većom većinom nego na prošlim izborima. "Predizborno je vrijeme, vodimo ozbiljnu politiku, a što se tiče SDP-a, činjenjica je da su jedino ruske banke i SDP protiv primjene lex Agrokora", rekao je Božinović.

Naglasio je da je premijeru Plenkoviću u Bruxellesu uspjelo sve aktere uvjeriti da Hrvatska neće trpjeti situaciju oko čekanja na granicama. "Slovenska strana se obvezala pridržavati se dogovora, a 15 minura čekanja na granici nikoga neće ubiti", dodao je Božinović u HRT-ovu Dnevniku.

Božinović je na RTL-u kazao da će Gordan Jandroković biti novi predsjednik Sabora, a da premijer Plenković za to ima većinu. Osim toga, poručio je, Plenković je neprijeporni lider HDZ-a. "Ukoliko ne uspije konfiguracija Vlade, predstoje novi izbori. A ako se oni dogode, sudeći prema izjave lidera oporbe, ti izbori će biti formalnost", rekao je Božinović.