"Šanse za napredovanje su velike pa su česti primjeri da neki kolege iz početničkog pređu u upravljački tim"

Jadranka Čulo Petrovčić, voditeljica ljudskih potencijala u Jysku za Sloveniju, Hrvatsku, BiH i Srbiju/Danijel Berković/PIXSELL

Lanac trgovina namještajem i opremom za kućanstvo Jysk krenuo je iz Danske u svijet prije točno 40 godina, djeluje u 39 država, a u Hrvatskoj je od 2009. gdje trenutačno ima 42 'karike', poslovnica u kojima se može naći sve od lampice do regala preko jastuka do kreveta.

Kako je u Jysku prodavačima i ostalim zaposlenicima, kojima su od zime porasla primanja, osjeća li se među njima proslavljeni skandinavski sklad ili ima kompetitivnosti, za Poslovni dnevnik govori Jadranka Čulo Petrovčić, voditeljica ljudskih potencijala u Jysku Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija, sa sjedištem u Zagrebu. Navela je i modele napredovanja, opisavši ih i primjerom, te otkrila koja su Obećanja koja Jysk daje zaposlenicima i koliko su ona ostvariva.

Nedavno ste povećali plaće zaposlenicima trgovina u Hrvatskoj, i to ne prvi put, u manje od godinu dana. Priznajete li da su dosad one bile (pre)niske?

Jysk je u ožujku ove godine odlučio uložiti dodatna sredstva u svoje zaposlenike što na razini godine iznosi 1,8 milijuna kuna kroz povećanje plaća svojih zaposlenika u trgovinama. Povećanje se odrazilo na plaćama za čak 73% zaposlenih u Jysk trgovinama diljem zemlje, pri čemu najveći postotak povećanja iznosi 25%. Najveći porast odrazio se upravo na plaće zaposlenika s najnižim primanjima.

Koliko je zaposlenih u sustavu Jyska u Hrvatskoj? Je li bilo zapošljavanja ove godine i očekujete li povećani interes potencijalnih trgovaca za rad kod vas zbog većih primanja?

Trenutačno u Jysku zapošljavamo gotovo 450 djelatnika, a naše potrebe stalno rastu sukladno razvoju poslovanja i otvaranju novih trgovina. Jysk je prepoznat kao poslodavac koji čini razliku na tržištu i koji puno ulaže u svoje zaposlenike. Korporativna kultura je prava vrijednost kompanije i kandidati koji nam se javljaju su ju prepoznali.

Nije sve u novcu, tj. plaći, vi stoga nastojite radnicima pružati i druge pogodnosti. Koje i kakve?

U Jysku smo jako ponosni na izražen natjecateljski i timski duh među našim zaposlenima. Organiziramo interna natjecanja u kojima najbolji timovi dobivaju nagrade poput bonusa te zajedničkih druženja u obliku putovanja i večera. Svake godine, najbolji voditelji trgovina imaju mogućnost osvojiti i službeni auto na korištenje u poslovne i privatne svrhe, a svi zaposleni u trgovini ostvaruju bonuse čiji iznos ovisi o rezultatu koji ostvari cijeli tim. Ono što nas izdvaja je da dva puta godišnje zatvaramo sve trgovine. Dva su velika razloga: Jysk Party i Family day. Na našem godišnjem Partyju sudjeluje više od 1000 zaposlenih iz Hrvatske i ostatka regije kako bismo svi zajedno proslavili uspješnu godinu iza nas, dok Family day svi naši zaposleni provode u zajedničkom druženju sa svojim obiteljima i kolegama. Uz to izdvojila bih još da je Jysk prošle godine bio prvi poslodavac koji je za svoje zaposlenike osigurao čak tri neradna dana zaredom kako bi u krugu svoje obitelji u miru dočekali Božić.

1,8 milijuna kuna izdvojio je Jysk ove godine za povećanje plaća

Kakva je mogućnost napredovanja u tvrtki, koji je primjerice najbrži rok u kojem je pojedinac s najniže 'stepenice' stigao do npr. voditelja poslovnice ili trgovine? O čemu to ovisi?

Posebno smo ponosni je naš Jysk razvojni program. Cilj nam je voditeljske pozicije popunjavati kroz interna napredovanja tako da su osmišljeni razvojni programi koji našim talentima omogućuju da kroz rad sa svojim mentorima i pohađanjem edukacija napreduju na više pozicije. Svake godine broj polaznika razvojnih programa raste i da su već iza nas 5 generacija zaposlenika koji su svoju karijeru započeli kao prodavači u trgovinamam, a danas su voditelji koji upravljaju svojim timovima. Napredovanja su kod nas učestala te se vrlo često događa da pojedinci s pozicije prodavača prelaze na pozicije zamjenika voditelja prodavaonice ili, čak, voditelja prodavaonice. U Jysku nam je bitno da prazne pozicije pokušamo popuniti prvenstveno s talentima koje već imamo u svojim redovima, a tek onda tražiti izvan tvrtke. Upravo zato, od trenutka kada osoba uđe u Jysk (neovisno o poziciji), pružamo mu mogućnost i uvjete za razvoj te mu, u određenom trenutku, dajemo priliku da pokaže što zna, odnosno prelazi na 'stepenicu' više. Najbolji primjer napredovanja je jedan od naših Retail Managera - Ivan Protega koji je u sedam godina, koliko je kod nas, razvio zavidnu karijeru. Započeo je kao zamjenik voditelja prodavaonice 2010. godine u Šibeniku, a već 2011. je postao njezin voditelj. Samo dvije godine nakon toga uočili smo njegov potencijal te je promaknut na District Managera istočne Hrvatske. Međutim, to nije bio kraj njegovog razvojnog puta. Kroz sustavno praćenje njegova razvoja, bilo je jasno da ima sve potrebne kvalitete Retail Managera tako da je njegov kontinuiran razvoj i edukacija doveo do toga da je Ivan početkom 2017. godine preuzeo poziciju Retail Managera za Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu i na taj način ušao u regionalnu upravljačku strukturu. Upravo zbog ovakvih primjera ključno nam je da o svakom zaposleniku vodimo računa te da u svakom trenutku znamo uz njegove prednosti i razvojna područja. Da nije tako, propustili bismo mnoštvo kvalitetnih ljudi na kojima se danas temelji budućnost Jyska.

Jysk je danska kompanija i zato asocira i na skandinavski, nordijski duh jednostavnih praktičnih rješenja a tu su i poštovanje vrijednosti i talenta pojedinca i njegove odgovornosti. Koje su najvažnije vrijednosti JYSK-a koje se traže od zaposlenika?

Danska poslovna kultura obilježena je duhom jednostavnosti, praktičnom pristupu izazovima, otvorenoj i iskrenoj komunikaciji te vrlo plitkom hijerarhijskom strukturom. Ponosni smo na skandinavske vrijednosti koje njegujemo u našoj kompaniji. Cijenimo iskrenost i poštenje, otvorenu komunikaciju i pravo svih zaposlenika da daju svoje mišljenje. Jedino uz otvorenu komunikaciju se možemo dalje razvijati i biti bolji. Biti Skandinavcem ne znači samo imati povjerenja u svoje zaposlenike i pružati im izvrsne uvjete rada to također znači ima važnu ulogu u vezi svoje ponude. Našim kupcima nudimo proizvode u skandinavskom stilu, koji se temelji na suvremenom i minimalističkom dizajnu. To znači da svaki naš kupac može odabrati način i mjesto kupovine (trgovina, Click&Collect, web shop) a ako kupcu ne odgovara proizvod iz bilo kojeg razloga isti može bez problema zamijeniti ili vratiti na njemu najjednostavni način.

Vratimo se na vrijednosti i korporativnu kulturu - po čemu prosječan zaposlenik osjeća pripadnost Jysku? Je li to lojalnost, radna atmosfera, timski rad? Govori se da postoje i tzv. Jysk veleposlanici.

Poznati smo po tome da nam je stopa fluktuacije niža od prosjeka u branši što nam je potvrda da jednom kad se postane dio Jysk tima teško se mijenja odluka. Također, redovito provodimo anonimna istraživanja o zadovoljstvu zaposlenih (ESS) kroz koja dobivamo izuzetno visoke ocjene kao poslodavac. Jysk veleposlanici su svi naši zaposleni, budući da svjedoče o našoj svakodnevnici, a to je samo posljedica odličnih odnosa i pozitivne atmosfere.

Kako još gradite njihovu povezanost, imaju li prilike i za izvanposlovne aktivnosti, druženja?

Uz sve vrste druženja koja sam spomenula naši zaposlenici, žele li to, imaju priliku uključiti se nekoj od naših CSR aktivnosti ovisno o njihovim preferencijama a u okviru Jysk LIFE CLUB inicijative. Bilo da je to briga za zajednicu, životinje, okoliš ili uključivanje u sportske aktivnosti kao što je Wings for Life utrka za čije sudjelovanje svim našim zaposlenicima Jysk osigurava uplatu kotizacije. Spomenula bih i veliki projekt koji smo pokrenuli početkom godine, 'Ne štedi na šumi! kojem su se aktivno priključili zaposlenici zajedno sa svojim obiteljima kako bi zajedno zasadili čak 10.000 sadnica bukve na Sljemenu. Nova faza ovog projekta kreće već u lipnju kada ćemo doniranim sredstvima obnoviti šume na području Dalmacije i Primorja.

Koliko je bitno da se oni kao trgovci educiraju? Kakve su im mogućnosti na raspolaganju? Isto vrijedi i za one u drugim odjelima (odnosi s kupcima, glavni ured…)

Zaposlenici redovito stječu nova znanja kroz Jysk E-learning tečajeve kroz koje na zabavan način usvajaju teorijske osnove o različitim temama. Dodatno za sve zaposlene u trgovinama redovito održavamo praktične treninge kojima osiguravamo stručnost i kompetentnost, a poseban naglasak je na vještinama prodaje. Kolege koji, pak, dodatno pokažu ambiciju uključujemo u različite projekte i pružamo im posebno osmišljene edukcije pa tako postaju službeni Jysk treneri, Jysk regruteri ili Jysk mentori dok je za sve voditelje osmišljen paket edukacija koji uključuje vještine prezentiranja, rukovođenja i upravljanja radnim učinkom zaposlenih. U Jysku veliku važnost dajemo praktičnim treninzima, što znači da je udio teorije u svakom treningu svega 20%. Preostalo vrijeme koristimo za vježbanje teorije kroz radionice, igranje uloga i projekte. Većinu naših treninga osmišljavamo i provodimo interno, a to nam omogućava da svaku temu prilagodimo našim potrebama, osiguramo visoku uključenost svih polaznika treninga i pritom se jako dobro zabavimo.

Pet obećanja zaposlenicima

Na svojim korporativnim stranicama imate i tzv. Obećanja zaposlenicima. Koja su to sve obećanja i koliko se uspiju ostvariti?

Naša četiri obećanja zaposlenicima odraz su naše organizacijske kulture, ono što našim zaposlenicama nudimo svaki dan i što nas čini atraktivnim mjestom za rad. JYSK svojim zaposlenicima pomaže u profesionalnom razvoju i dostizanju njihovih vlastitih ciljeva. To je suština našeg obećanja 'Donesi predanost, čekaju te mogućnosti'.Naše obećanje 'Kada ti rasteš, i mi rastemo' predstavlja nastojanje da svim zaposlenicima damo mogućnost da ostvare svoj puni potencijal i izgrade karijeru. Uz osposobljavanje na radnom mjestu od strane mentora i vrhunske treninge našim zaposlenicima nudimo i interne programe obuke poput SMT (Store Manager Trainee) i DMT (District Manager Trainee) programa. Dokaz naših nastojanja je sve veći broj polaznika SMT i DMT programa iz godine u godinu. Obećanje 'Jaki timovi, velika uključenost' označava našu posvećenost timskom radu. Pokreće nas zajednička ambicija za ostvarivanjem vrhunskih rezultata. Te rezultate uvijek vrhunski i proslavimo, a za najbolje timove osiguramo i posebne nagrade. 'Naš koncept i struktura stvaraju mogućnosti' predstavlja snažan i dobro uspostavljen koncept JYSK-a - koji djeluje! To znači da zaposlenici u svakom trenutku imaju jasne ciljeve i znaju što, kada i kako trebaju napraviti, a to im naposljetku ostavlja više vremena za posvetiti se kupcima.