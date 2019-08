Postojeći model prijevoza neodrživ: Autobusni prijevoznici najavili štrajk upozorenja

Foto: Getty Images

Morat ćemo zaustaviti linijski prijevoz diljem Hrvatske pa makar time ugrozili početak školske godine, priprijetili su autobusni prijevoznici i najavili štrajk upozorenja za 23. kolovoza, piše u srijedu Večernji list.

Od Vlade traže da se hitno sklope ugovori o javnim uslugama s prijevoznicima i da se napokon donese Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu. "Prošle godine u svibnju je izašao Zakon...i u roku od 60 dana je trebao biti donijet pravilnik na temelju kojeg bismo sklapali usluge do 30. studenog 2019., no još nije objavljen". kaže za večernji prijevoznik Hrvoje Meštrović. Tim ugovorima uredio bi se sustav prijevoza i osiguralo funkcioniranje nerentabilnih linija te zadržali radnici.



Meštrović za dnevni list kaže da je postojeći model prijevoza neodrživ. "Provodi se po principu da prijevoznici kupuju i voze autobuse kakve hoće, nude cijene i uvode vozne redove kakve žele. Takav model davno je napušten u Europi. Ondje frekvenciju linija određuju gradovi i općine, odnosno država. Svaki dan gubimo novac a vozači odlaze van jer ne možemo dati veće plaće. Prijeti opasnost da će se vrlo brzo otkazivati linije, njih gotovo 95 posto, koliko je nerentabilno u Hrvatskoj", upozorava Meštrović. Problem je, smatra, u tromosti cijelog sustava.



Njemačka nudi vozačima plaću od 2500 eura naviše, a u Hrvatskoj je, kaže, prosječna plaća od 3500 do 4800 kuna, piše Večernji list u srijedu.