Posebna regulacija prometa tijekom Tjelovske procesije, policija dala popis obilaznih pravaca

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

U četvrtak, 20. lipnja 2019. godine zbog održavanja Tjelovske procesije od 19.45 do 20.30 sati, za sav promet zatvaraju se:

Ulica Sveti Duh od Ulice Kuniščak do Ulice Dunjevac,

Ulica Dražice od Ulice Sveti Duh do Topničke ulice,

Topnička ulica od Ulice Dražice do Ulice Sveti Duh.

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa su :

Ilica - Črnomerec - Krčelićeva - Sveti Duh;

Selska - Sveti Duh - Kuniščak - Ulica Grada Gulado Tadino - Sokolovac - Sveti Duh - Dunjevac.



Pozivamo sve građane i sudionike u prometu da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika i redarske službe.



Skicu zatvorenih prometnica i obilaznih pravaca možete pogledati ovdje.

Ako ste van Zagreba provjerite smjer lokalnih procesija (ako ih bude) i obilaznica u lokalnim PU.