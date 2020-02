Porezna uprava objavila važne informacije: Tiču se ugostitelja, trgovaca i poduzetnika

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavila novu tehničku specifikaciju za korisnike fiskalizacije "Fiskalizacija - Tehnička specifikacija za korisnike Verzija 1.8", koja propisuje fiskalizaciju ponuda i narudžbi. Po toj specifikaciji, IT tvrtke moraju doraditi svoje POS blagajne do 1. travnja, kad po izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ugostitelji, trgovci i drugi poduzetnici moraju početi fiskalizirati i sve prateće dokumente.

Na ovu dopunu neće biti obvezne sve tvrtke već samo one koje posluju s gotovinom ili one koje posluju s gotovinom, ali izdaju isključivo račune, ne i ponude, narudžbe i slične dokumente. U sklopu tehničke dokumentacije specificirani su svi detalji koje IT tvrtke moraju uprogramirati u POS rješenja. Porezna je odmah najavila još jednu novinu, a to da će od 1. siječnja 2021. krenuti i obvezna primjena QR koda na računu.

Za očekivati je da će velik broj tvrtki QR kod početi primjenjivati već tijekom ove godine, iako na to zakonski još nisu obvezni.

Naime, na taj će se način ubrzati inovacije u platnom prometu poput plaćanja računa mobitelom kao i mogućnost da se smanji administracija poduzetnicima koji koriste račune za pravdanje troškova prema Poreznoj upravi.