Šoping groznica u prosincu i božićnom tjednu: Hrvati potrošili gotovo 11 milijardi kuna

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Podaci iz sustava fiskalizacije Porezne uprave pokazuju rast potrošnje u prosincu i u božićnom tjednu - prosinačka potrošnja do sada je dosegnula gotovo 11 milijardi kuna, što je 4,3 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je potrošnja samo u božićnom tjednu porasla za 9,5 posto, na gotovo 3,5 milijardi kuna.

Porezna uprava u utorak je na svojim internet stranicama objavila usporedbe podataka iz sustava fiskalizacije u božićnom tjednu, u prosincu te od početka godine do 26. prosinca, a svi ti podaci pokazuju rast potrošnje u ovoj u odnosu na prošlu godinu.

Po tim podacima, u božićnom je tjednu ove godine (od 19. do 26. prosinca) izdano 45,13 milijuna računa, što je 3,4 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Iznos računa je, pak, znatnije porastao, za 9,5 posto. Naime, građani su u razdoblju od 19. do 26. prosinca ove godine potrošili 3,47 milijardi kuna, dok su u isto vrijeme lani potrošili 3,16 milijardi kuna.

Prosječan iznos računa u božićnom je tjednu ove godine u odnosu na prošlu godinu bio veći za 5,9 posto - ove je godine prosječan račun iznosio 76,80 kuna, dok je lani iznosio 72,49 kuna.

Usporedba podataka o izdanim računima u božićnom tjednu pokazuje da se i ove i prošle godine najviše kupovalo 23. prosinca, a najmanje na sam Božić, 25. prosinca.

Naime, 23. prosinca ove godine iznos po izdanim računima dosegnuo je 663,28 milijuna kuna, što je 5,4 posto više nego na isti dan prošle godine. Istovremeno je broj računa bio manji za 0,4 posto, odnosno 23. prosinca ove godine fiskalizirano je gotovo osam milijuna računa.

Na sam Božić, pak, fiskalizirano je nešto više od 919 tisuća računa (4,3 posto manje nego 25. prosinca 2015.), dok je ukupan iznos potrošnje po tim računima bio nešto manji od 50 milijuna kuna, što je gotovo 7 posto više nego na Božić prošle godine.

Podaci Porezne uprave o potrošnji u mjesecu prosincu, odnosno od početka mjeseca do 26. prosinca, pokazuju da je ove godine u tom razdoblju izdano nešto više od 152 milijuna računa, ili njih 0,5 posto manje nego u istom razdoblju lani. No, iznos računa je porastao za 4,3 posto i prosinačka je potrošnja ove godine (do 26. prosinca) iznosila gotovo 10,9 milijardi kuna.

"Iz podataka je evidentno da je u 2016. godini u odnosu na 2015. povećana potrošnja, uz istovremen pad broja izdanih računa, što bi moglo navoditi na zaključak da se sve više kupovina obavlja na jednom mjestu", napominju iz Porezne uprave.

Po podacima koje iznose, prosječna iznos računa u prosincu ove u odnosu na prosinac prošle godine je povećan za 4,8 posto - ove je godine iznosio 71,67 kuna, dok je u 2015. iznosio 68,36 kuna.

Podaci Porezne uprave pokazuju i rast potrošnje u razdoblju od početka godine do 26. prosinca.

Tako je od 1. siječnja do 26. prosinca ove godine ukupan iznos fiskaliziranih računa dosegnuo gotovo 156,42 milijarde kuna, što je 2,6 posto ili gotovo 4 milijarde kuna više nego u istom razdoblju prošle godine.

Blaže je, za 0,4 posto, porastao broj izdanih računa i od početka godine do 26. prosinca ove godine izdano je nešto više od 2,3 milijardi računa.

Povećan je i prosječan iznos računa i to za 2,2 posto - od početka ove godine do 26. prosinca prosječan je iznos računa 67,80 kuna, dok je u istom razdoblju lani iznosio 66,34 kune.