Policija upozorava: Pazite se nove prijevare putem e-maila u koje se žrtvama 'nudi' milijune dolara

Foto: Getty Images

Postalo je teško i pobrojiti načine pokušaja prijevare preko interneta. Tako u najnovijoj poruci preko elektronske pošte lažni bojnik Ujedinjenih naroda nudi novac. Naime, u podužoj poruci navodni bojnik Palacio Anderson Marko nudi poslovni prijedlog s podužim uvodom u kojemu navodi da je bojnik u postrojbama Ujedinjenih naroda, da je bio na jednoj turneji u Iraku i dvije ture u Afganistianu te da je zbog krize u Libiji prebačen onamo s američkom vojskom na rat protiv terorizm.

Kako piše Glas Slavonije, potom počinje pokušaj obrađivanja žrtve i navodi da ima 21,4 milijuna američkih dolara od mirovinskog sustava i nafte u Iraku. Novac želi uložiti u Hrvatsku u nekakav posao jer će za tri godine sav novac prebaciti ovamo. Zato što je vojnik ne može sam prenijeti, a kao američki obavještajni časnik ima ovlasti novac poslati preko diplomatske kurirske službe. Žrtva to samo mora prihvatiti. On primatelju potpuno poklanja povjerenje, a ne zove telefonom jer mu pozive vojska prati. Želi pokloniti 30 posto od onih 21,4 milijuna dolara, a 70 posto je njegovo. Traži puno ime i prezime osobe kojoj "potpuno vjeruje", iako nema pojma o kome je riječ te adresu, broj mobitela, zanimanje i dob primatelja e-pošte. Ako primatelj nije zainteresiran, u e-mailu stoji "molimo vas da izbrišete ovu poruku, ako ne odgovorite nakon sedam dana. Ja ću potom tražiti nekog drugog. Čekam vaše podatke za kontakt kako bismo mogli nastaviti".



Iz osječke policije kažu da se vjerojatno radi o spam ili junk e-mailu koji predstavlja za primatelja neželjenu elektroničku poštu koja može u velikom opsegu zatrpati elektronički sandučić za primanje poruka, koja je usto i bezvrijedna i nenaručena pošta.



- Nažalost, velik broj takvih poruka nije samo "gnjavaža" za primateljev sandučić nego je i potencijalna opasnost jer poruka može biti zaražena virusom, spyware-om ili nekim drugim malicioznim kodom te je najbolje takve poruke pokušati spriječiti programima koji štite od spama. Ako ipak uspiju pronaći put do računala, preporuka je da ih se trajno obriše bez otvaranja - upozoravaju iz policije.



Nije ovo prvi put da prevaranti nude novac preko e-maila, a ne samo da ga traže iz raznih razloga. Već je bilo takvih e-mailova u kojima se radilo o "pranju novca", pri čemu kriminalci nude proviziju građanima da bi prebacili određene svote novca. Neki od građana su u potrazi za lakom zaradom na takve stvari i "nasjeli".



Početkom mjeseca MUP je upozorio i na lažne nagradne igre na Facebooku, gdje se pod logom različitih hrvatskih poslovnih banaka i drugih trgovačkih društava objavljuju nagradne igre te je za sudjelovanje potrebno stranicu označiti sa "sviđa mi se"/ "like", podijeliti objavu na vlastitom profilu i poslati privatnu poruku. Nakon određenog vremena, sudionici ove lažne nagradne igre zaprimaju poruku kako su sretni dobitnici i zbog podizanja nagrade moraju dostaviti fotografiju svog lica i osobne iskaznice.



- Upozoravamo građane kako je jedini cilj počinitelja, koji su kreirali lažne Facebook stranice, na prijevaru pribaviti njihove osobne podatke u svrhu zlouporabe.



Nemojte dijeliti takve objave na vlastitim Facebook stranicama, a svoje fotografije i fotografije osobnih isprava nikako ne šaljite preko društvenih mreža ili elektroničke pošte - upozoravaju iz policije.