Poklanjaju 20 stipendija studentima iz Hrvatske u vrijednosti od 23.000 do 28.000 dolara

Nakon globalnog uspjeha hrvatske nogometne reprezentacije u Rusiji i iznimne popularnosti Hrvatske globalno tijekom zadnjih nekoliko dana, a posebice u Aziji vodstvo S P Jain School of Global Management, jedne od vodećih poslovnih škola u Aziji sada želi u svojim klupama studente iz Hrvatske. Ovih dana odlučili su da poklanjaju studentima iz Hrvatske 10 školarina za poslijediplomski studij “Master of Global Business” u vrijednosti 23.000 USD svaki, te 10 školarina za poslijediplomski studij “Global MBA” u vrijednosti 28.000 USD svaki, za sve studente koji se prijave do 1.8.2018. g. za studiranje sa početkom studija u rujnu te uspješno polože prijemni ispit.

Ukupno 20 studenata za poslijediplomske studije imati će osigurano po 23.000/28.000 USD školarine. Za studente sa iznimnim akademskim sposobnostima stipendirati će se i troškovi smještaja te literature do 50% troškova u iznosu od 7.000 USD.

Želite studirati u Dubaiju, Singapuru i Sydneyu, na jednom od 20 najboljih postdiplomskih programa u svijetu, dobiti australsku diplomu mastera i praksu (sa prilikom za posao) u najvećim svjetskim kompanijama u ova tri grada? Ovo je idealna prilika za vas. Ovo je jedinstvena prilika i prvi put da top business sveučilišta iz Australijsko-Azijske regije na ovaj način podržavaju talente iz Hrvatske.

“Studij u trajanju od 12 mjeseci počinje u rujnu 2018. godine te kandidati provode po 4 mjeseca u svakom gradu, a nakon toga biti će im osigurana plaćena praksa u Dubaiju ili Singapuru – prema preferencijama kandidata/studenta. Studenti MGB do sada su obavljali stručnu praksu u kompanijama kao što su: Barclays, Citibank, DAMCO, Ernst & Young, Deloitte, PepsiCo, Shell Marine, KPMG, HCL, MasterCard i Lenovo. Preduvjeti za upis su znanje engleskog jezika, diploma visokog obrazovanja i uspješno položen ulazni test.

Svi zainteresirani mogu se javiti na email marko.selakovic@spjain.org za sve informacije”, izjavio je Marko Selaković, viši manager institucionalnog razvoja na S P Jain School of Global Management.