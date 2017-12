Počinje zimsko sezonsko sniženje, evo gdje i kada po prave popuste

Foto: Marko Lukunić / Pixsell

Kad bi kraj prosinca u nas izgledao poput jučerašnjeg Boxing Daya u Britaniji i drugim zemljama Commonwealtha, hrvatski bi trgovci ovog najrastrošnijeg mjeseca u godini vjerojatno “ubrali” i više od rekordnih 12,5 milijardi kuna, na koliko je prosinačku potrošnju procijenila Hrvatska gospodarska komora.



Osim što je blagdan sv. Stjepana ili Štefanje, u Ujedinjenom Kraljevstvu dan vrhunskog nogometa, on je i početak ludih sezonskih rasprodaja kojih se ne bi posramio ni američki “Crni petak”. No iako bi se takav “sport” od danas, kad u nas službeno počinje zimsko sezonsko sniženje, podrazumijevao i u Hrvatskoj, one prave popuste možemo očekivati tek od sredine siječnja.



Već prvih dana sniženja trgovci nas poslovično mame natpisima o sniženjima i do 70%, no većina artikala bit će jeftinija 20 ili 30%, dok će se oni s 50 ili 70% popusta tražiti i povećalom. Stoga nije čudno što građani već poslovično počinju planirati šoping rute do Austrije, Njemačke ili Italije. U HGK su, međutim, optimistični. Vjeruju kako će se, poučeni praksom drugih zemalja, i hrvatski trgovci idućih 60 dana, koliko može trajati sezonsko sniženje u nas, lakše odricati marži i profita. I u želji da zadrže lojalnost kupaca, nuditi veće popuste od onih prije Božića.



– Zbog konkurentnosti domaće trgovine iznimno je važno pratiti trendove zemalja u okruženju – poručuju iz HGK, kao i to da se mora voditi računa i o poštenoj trgovačkoj praksi.



Prema nekim istraživanjima, čak 70% ukupne robe proda se na sniženjima, a svaka država ima svoja pravila i uvjete. U Italiji svaka regija određuje svoje termine sniženja, dok u Sloveniji zimsko sniženje ne smije početi prije prvog radnog ponedjeljka u siječnju. Trgovci u sklopu sezonskog sniženja moraju jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti staru i novu cijenu proizvoda, dok bi se potrošači trebali držati popisa kako ne bi bezglavo kupovali i što im ne treba.



Stručnjaci savjetuju da je dobro izbjegavati kupnju vikendom kad je najveća gužva. U tu avanturu treba krenuti sit i s dovoljno slobodnog vremena na raspolaganju kako bi bila što manje stresna i brzopleta, u udobnoj odjeći i obući te, po mogućnosti, samo s gotovinom umjesto karticama, koje će nam cijele iduće godine stizati na naplatu.