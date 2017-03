Plitvice od ove sezone uvode dvije velike promjene

Foto: Borna Filić / Pixsell

Nacionalni park Plitvička jezera ovu godinu neće biti stavljen na listu ugrožene svjetske baštine, odlučila je reaktivna monitoring misija UNESCO-a koja je u siječnju na temelju prijave iz parka boravila na Plitvicama. No, ako do sljedeće godine ne dođe do napretka u ispunjavanju zahtjeva iz odluke Odbora svjetske baštine, misija preporuča da Odbor razmotri uvrštavanje NP Plitvička jezera na listu ugrožene svjetske baštine na zasjedanju 2018. Odluku misije u srijedu je objavio ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović.

“Dali su nam konkretne preporuke za otklanjanje postojećih problema. Preporuke se odnose na izradu strateške procjene utjecaja na okoliš prostornog plana, reviziju građevinskih dozvola, izradu plana upravljanja parkom, izradu akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, rješavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje i prometnih problema. Mi smo svega toga svjesni i na rješavanju tih problema se već aktivno radi”, rekao je ministar koji smatra da se do zatraženog roka može mnogo napraviti na promjenama u upravljanju. Jučer je osnovana i međuresorna radna skupina koja će dovršiti Akcijski plan za rješavanje navedenih problema.

Tako od ove sezone planiraju uvesti prve promjene u modelu posjećivanja, kako bi se smanjio pritisak posjetitelja u špici sezone. Uvodi se mogućnost da se kupuju online ulaznice, a u određenim dijelovima dana će se zatvarati vrata Parka, a posjetitelji će se ili slati na druge lokacije ili čekati dok se ne smanji pritisak.