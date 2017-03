Plenković: Napravit ćemo sve da 'Lex Agrokor' bude u skladu s Ustavom

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković potvrdio je kako će Vlada napraviti sve što može kako bi se o 'Lex Agrokoru' raspravljalo već u petak na sjednici Vlade.

''Vlada i država imaju odgovornost pronaći zakonsko rješenje za sistemski velike tvrtke kada se one nađu u nekakvim problemima. Želimo da Uprava i kreditori nađu rješenje koje bi dovelo do rješavanja obaveza prema dobavljačima, novih prihoda i sigurnosti zaposlenika. Ipak, težimo i zakonskom okviru koji bi poslužio kao plan i okvir ako dođe do drugog scenarija. Učinit ćemo sve da zakonski prijedlog bude spreman do sjednice Vlade u petak'', kazao je premijer Plenković, javlja N1.

Na pitanje je li ovaj zakon zapravo miješanje države u slobodu poduzetništva, premijer je kazao kako Ustav štiti vlasništvo i slobodu poduzetništva. ''Mi ćemo napraviti sve da ovaj zakon bude u skladu s Ustavom'', rekao je Plenković.