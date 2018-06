Novi Zagrebački velesajam: Jedan dio za sajam, drugi za koncertne dvorane, hotele, parkove...

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Jedan dio prostora i dalje bi se koristio za organiziranje sajmova, bio bi manji, ali razvijeniji i s boljom infrastrukturom, a bio bi tamo i novi kongresni centar. No drugi bi se dio transformirao te bi postao “inovativni centar“ Novog Zagreba s trgovinama, kafićima, zabavnim i kulturnim sadržajem, koncertnim dvoranama, hotelima i studentskim smještajem, parkovima te gospodarskim objektima poput tehnološkog parka. Bio bi otvoren za građane, a za prijevoz po kompleksu koristila bi se električna vozila, piše Večernji list.

Osam zaštićenih paviljona

Tako bi u budućnosti mogao izgledati Zagrebački velesajam, barem prema projektu Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu koji je jučer predstavljen na tribini “Razvoj područja Zagrebačkog velesajma: jučer-danas-sutra“.

– Velesajam ima velik potencijal, a može se urediti relativno brzo jer je “čisto vlasništvo“ – rekao je Tihomir Jukić, profesor na Arhitektonskom fakultetu koji je predstavio program ovog strateškog gradskog projekta. S njegovom se izradom počelo lani, a on se nadovezao na smjernice i sadržaj koji su definirani još 2015.

– Treba naglasiti da se projektom podrazumijeva da se dio paviljona rekonstruira, ali će se dio morati srušiti te će se napraviti novi objekti. Toga se ne treba bojati, već su u prošlosti neki paviljoni uklonjeni kako bi se napravili novi, to je prirodni proces – rekao je Jukić te dodao kako su svi paviljoni proučeni, a zaključak je da ih je osam zaštićeno, a još pet ih se ne smije rušiti. Njegov kolega s fakulteta, profesor Maroje Mrduljaš, koji proučava modernističko nasljeđe u Hrvatskoj, zaključio je pak da su neki od paviljona primjeri prave umjetnosti, ali da im svakako treba nova namjena. Na pitanje kada bi se to moglo realizirati, zamjenica gradonačelnika Olivera Majić i pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanja Jerković objasnile su da će riječ o dugotrajnom procesu. Prezentirani program prvo će ići na prihvaćanje u Skupštinu, nakon čega će se raspisati arhitektonsko-urbanistički natječaj. Trebalo bi to biti krajem ove ili početkom iduće godine, a onda slijedi izrada projekte dokumentacije.