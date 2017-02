Pizza postaje luksuz? Ugostitelji podigli cijene

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

Od 1. siječnja ove godine stopa PDV-a na ugostiteljske usluge s dotadašnjih je 13 posto skočila na 25 posto. Zbog toga su mnogi ugostiteljski objekti, od kafića do restorana, odlučili kompenzirati ovaj skok podizanjem cijena pića i hrane, što je trend koji nije zaobišao ni Osijek. Cijena kave, primjerice, u brojnim je kafićima viša za kunu ili dvije. Mnogi gosti prigovaraju kako ugostielji nisu snizili cijene kada je PDV bio niži, ali su zato pohitali povisiti ih kada je PDV povećan.

Kako piše Glas Slavonije, učinili su to i mnogi vlasnici pizzerija i restorana. U svojoj ponudi najčešće imaju pizze različitih veličina - male, srednje, jumbo i gigantice. Usporedbom prijašnjih i sadašnjih cijena, uočeno je, primjerice, kako su male pizze poskupjela kunu ili dvije, srednje od dvije do sedam kuna, jumbo pizze od pet do čak sedamnaest kuna, a gigantice do deset kuna. S obzirom na to da su iz godine u godinu cijene pizza rasle, čak i onda kada je stopa PDV-a na ugostiteljske usluge bila niža, kupci se pitaju do kada će to jednostavno jelo, koje se smatra brzom hranom, imati tretman kao neka složenija, za pripremu kompliciranija jela. U nekim je pizzerijama cijena velike pizze u posljednjih sedam godina narasla za više od 20 kuna.

Hoće li, dakle, pizza, koja slovi za jedno od najpopularnijih jela u svijetu upravo zbog lako dostupnih i jeftinih osnovnih sastojaka te jednostavnosti pipreme, ako se ovakav trend nastavi, postati luksuzom?

Dok neki od ugostitelja pravdaju ovaj skok cijena povećanim davanjima državi ili poskupljenjem namirnica kod dobavljača, drugi ne žele povisiti cijene, ali će najavljuju, pod pritiskom konkurencije, možda to na kraju ipak učiniti.