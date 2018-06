Ovo je 100 najmoćnijih ljudi u Hrvatskoj

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Za razliku od lani, kad je lista 100 najmoćnijih osoba u Hrvatskoj doživjela dramatične promjene na vrhu zbog rezultata izbora i jer se u Agrokoru sve okrenulo naglavačke, pa su proteklih godina najmoćniji Hrvati, Zoran Milanović i Ivica Todorić, ispali s liste, ove godine nije bilo takvih preokreta na vrhu u odnosu na lanjsku listu.

Lani prvi, i ove je godine najmoćniji – premijer, dok je, prema ocjeni redakcije Večernjeg lista, predsjednica države druga, a treći je Emil Tedeschi. Todorić je lani nakon odlaska iz Agrokora nestao i s liste najmoćnijih. Ove bi ga se godine uvrstilo kad bi se pouzdano znalo da on stoji iza afere Hotmail. Jer, tko uspije srušiti potpredsjednicu Vlade, i do tada drugu najmoćniju Hrvaticu Martinu Dalić, izvanrednog povjerenika Agrokora Antu Ramljaka i do unatrag godinu dana jednog od najmoćnijih odvjetnika Borisa Šavorića, to zaslužuje.

Među prvih 10, stjecajem okolnosti, “progurali” su se zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i ministar financija Zdravko Marić. S liste su ispali HNB-ovci Boris Vujčić i Damir Odak jer o tomu tko će biti na vrhu HNB-a u srpnju odlučuje politika.

