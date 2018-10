Otkriveno koliko će cigarete i alkohol poskupjeti: Više cijene zdravstvu bi donijelo oko dvije milijarde kuna

Foto: Getty Images

Novi zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju uskoro bi mogao pokucati na vrata, a zakonom se predlaže uvođenje novih prihoda od maloprodaje cigareta, kao i žestokih pića.

Kako piše Jutarnji list cigarete i alkohol bi poskupjeli oko 50 posto, a izdvajanje iz premija obveznog osiguranja automobila iznosilo bi 7 umjesto 4 posto. Najviši iznos participacija bio bi za one koji ne plaćaju dopunsko i to 4.000 kn umjesto sadašnjih 2.000 kn. Sve bi to trebalo donijeti oko dvije milijarde novih prihoda u zdravstveni proračun te bi sustav na godišnjoj razini raspolagao s gotovo 25 milijardi kuna, što bi prema ministrovim riječima 'stabiliziralo zdravstvo i spriječilo nove gubitke'.

Ako ste planirali prestati pušiti ovo vam je savršen trenutak ako ne planirate izdvajati više od 30 kn za cigarete.