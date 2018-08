Oglasio se i ZET: Pogledajte sve izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu do početka 2020.

Foto: Goran Stanzl / Pixsell

Od ponedjeljka, 6. kolovoza, obustavlja se tramvajski promet Novim Zagrebom između Savskog mosta i Sopota, zbog rekonstrukcije Remetinečkog rotora koja će trajati do početka 2020., a tijekom koje će preko Save voziti izvanredna autobusna linija 607 (Savski most - Sopot - Savski most), izvijestio je ZET.

>>Novi Zagreb od ponedjeljka ostaje bez tramvaja na godinu i pol

Tramvajska linija 14 prometovat će skraćeno na trasi Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski most, dok će tramvajska linija 7, također, voziti skraćeno na trasi Dubec - Kvaternikov trg - Autobusni kolodvor - Sopot.

Linija 6 zbog radova na Branimirovoj i Držićevoj do 20. kolovoza vozi do Borongaja trasom Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Trg žrtava fašizma – Borongaj.

Linija 607 vozit će trasom (prema jugu): Savski most (parkiralište lijevo od početnog stajališta linije 110) - Studentski dom "Stjepan Radić" - Savski gaj - Trnsko - Velesajam - Muzej suvremene umjetnosti - Sopot.

Iz Središća autobus će voziti prema Sopotu - MSU - Velesajam - Trnsko - Savski gaj - Savski most.

Linija 607 koristit će uobičajena stajališta i ugibališta autobusnih linija 109 i 222.

Za vrijeme radova i autobusna linija 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište) prometovat će djelomično izmijenjenom trasom. Autobus će s Glavnog kolodvora voziti uobičajenom trasom do Ulice Joszefa Antalla gdje će skretati lijevo u Ulicu Radoslava Cimermana, a zatim desno na Aveniju Dubrovnik te preko rotora i Remetinečke ceste redovnom trasom do krajnjeg odredišta.

Privremeno se ukidaju autobusna stajališta Hipodrom i Stari Savski most, a uspostavlja se privremeno stajalište u Ulici Radoslava Cimermana kod kućnog broja 72a.

U povratku iz Laništa prema Glavnog kolodvoru autobus će voziti istom, izmijenjenom trasom, na kojoj će biti privremeno ukinuta autobusna stajališta Stari Savski most i Južna obala 4, a uspostavlja se privremeno stajalište na istočnom kolniku Ulice Radoslava Cimermana (Zagrebački velesajam). Vozni red ostaje nepromijenjen.