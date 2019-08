Od rujna: Novi neoporezivi primici radnika i veća dnevnica

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak objavljene su u Narodnim novinama broj 80/19 od 28. kolovoza, a stupaju na snagu 1. rujna.

Tim je izmjenama povećan neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te od početka rujna iznos neoporezive pune dnevnice, umjesto dosadašnjih 170 kuna, iznosi 200 kuna, a pola dnevnice, umjesto dosadašnjih 85 kuna, iznosi 100 kuna.

Pravilnikom se uvodi i pet novih neoporezivih primitaka, među kojima su i troškovi prehrane radnika - do 5.000 kuna godišnje kao paušalna naknada, ili do 12.000 kuna godišnje za troškove prehrane nastale za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne isprave te pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i podmireni su bezgotovinskim putem (ili se usluga prehrane organizira u restoranu odnosno prostoru poslodavca, o čemu onda on mora osigurati vjerodostojnu dokumentaciju). Isplate primitaka za prehranu međusobno se isključuju u istom poreznom razdoblju, napominju poreznici, što znači da će se poslodavci koji će to omogućiti svojim radnicima morati odlučiti za jedan oblik podmirenja tih troškova.

Novi neoporezivi primitak od početka rujna je i naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500 kuna godišnje.

Također, novi su neporezivi primici i troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca do visine stvarnih izdataka te naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi, i to do visine stvarnih izdataka.

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost odnosno obrtnici za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke, napominju iz Porezne uprave.