Od nedjelje u vozilima ZET-a kartu ćete morati platiti 15 kuna

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

No ta se odluka nikako nije svidjela samim vozačima, koji su je prozvali ishitrenom, nepripremljenom i štetnom. Upravo zato što vozači prodaju najveći broj karata, to od nedjelje više neće biti tako, smatraju u sindikatu te će se time smanjiti prihodi ZET-a, ali i povećati napadi na vozače.

"Putnici očekuju da pri kupnji voznih karata u vozilima imaju mogućnost kupnje svih vrsta karata, a nezadovoljstvo će usmjeriti prema prometnom osoblju, koje samo provodi odluke vlasnika i uprave ZET-a. Zašto bi putnik kupio kartu od 15 kuna koja vrijedi za vožnju od 90 minuta kada za isto vrijeme može kupiti tri karte po cijeni od 4 kuna te će to platiti 12 kuna ako ih kupi na kiosku", kažu iz sindikata Zagrebačkog holdinga-ZET.

Usto, od 1. srpnja najavljeno je i smanjivanje plaća vozačima pa je njih stotinjak, kako neslužbeno doznaje Večernji list, najavilo otvaranje bolovanja. Što to znači za gradski promet, odgovorio je Anto Jelić, šef Sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a.

"Bude li nedostajalo stotinu vozača, neće se moći ispuniti vozni red. Sad u ZET-u ima 1680 vozača i na jedvite jade uspijevamo pokriti cijeli grad. Jedan vozač manje znači jedno vozilo manje. Zamislite što ukidanje samo jednog polaska znači građanima koji žive u prigradskim naseljima poput Brezovice, kamo autobusi voze svakih sat vremena", kaže Anto Jelić te dodaje kako se nada da će s kolegama vozačima razgovarati kako bi prolongirali svoju odluku. Zatražili su i sastanak s gradonačelnikom Milanom Bandićem da sasluša njihovu stranu.