Nova runda poticaja za nova radna mjesta

Foto: Getty Images

Porezna povlastica koja predstavlja umanjenje stope poreza na dobit za 50 do 100 posto, bespovratne novčane potpore za zapošljavanje i usavršavanje te kapitalne troškove projekta za ulaganja u proizvodno-prerađivačke aktivnosti... To su samo neke od potpora koje mogu koristiti poduzetnici u Hrvatskoj u zakonskom okviru za poticanje ulaganja.



– To su za ulagače izuzetno privlačne porezne povlastice – poručili su iz Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta gdje su jučer svečano dodijeljene nove potvrde o statusu korisnika potpora za ulaganje temeljem Zakona o poticanju ulaganja. Ministar Darko Horvat poduzetnicima je uručio odluke, a riječ je o projektima koji se realiziraju u trogodišnjem razdoblju u okviru kojeg se priznaju troškovi ulaganja u dugotrajnu imovinu i troškovi otvaranja novih radnih mjesta.



– Želja nam je javnosti predstaviti primjere dobre prakse kako bismo bili poticaj ostalim poduzetnicima za njihove projektne ideje i poduzetničke pothvate s ciljem da i oni koriste potpore koje su im na raspolaganju u okviru provedbe zakonodavnog okvira – poručilo je Ministarstvo.