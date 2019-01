Nova pravila za subvencionirane kredite, manji porez na promet nekretnina i jeftiniji automobili

Foto: Marko Prpić / Pixsell

"Idemo u izmjenu zakona kako bismo omogućili i produljenje subvencije za one mlade obitelji koje već imaju dijete, a kupuju kuću, stan ili će graditi kuću. Omogućit ćemo onima koji imaju dijete da si produže subvenciju", rekao je ministar graditeljstva Predrag Štromar.

Svi koji kupuju stan, moraju znati da je od danas manji i porez na promet nekretninama - pao je s 4 na 3 posto. Ipak, cijene kvadrata u cijeloj Hrvatskoj otišle su u nebo. Samo u Zagrebu skočile su za 9 posto pa je cijena prosječnog kvadrata skočila na 1.900 eura. Jedan od razloga za to je i zastoj na tržištu, piše Dnevnik.hr.

"Subvencije su najavljene za deveti mjesec, već sad ima dio kupaca koji računa da će koristiti te subvencije, i oni neće do šestog mjeseca uopće gledati nekretnine koje bi kupili i onda se događa na tržištu rupa", kaže Boro Vujović iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK.

U toj rupi, neki će razmotriti kupovinu novog automobila. I to oni dubljeg džepa. Zbog promjena u sustavu trošarina pojeftinit će automobili iznad 400 tisuća kuna. Struka zagovara i smanjenje trošarina na ispušne plinove.

"Ako se smanji vrijednosno opterećenje od 8 do 10 posto na vozilo od 100 tisuća eura, recimo, tu bi vozilo moglo pojeftiniti i do 5 tisuća eura, ali opet, ovisi o gramima koje ispušta to konkretno vozilo", pojasnio je Hrvoje Paver iz Udruženja trgovine motornim vozilima.

Na taj način, kaže Paver, povećala bi se i prodaja novih automobila. A za to je krajnji trenutak, budući da je vozni park u Hrvatskoj u prosjeku star 13 godina.