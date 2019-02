Nova opasnost: Nije pitanje hoće li se afrička svinjska kuga pojaviti u Hrvatskoj, nego kada će se to dogoditi

Arhivska fotografija: Pixsell

Nije pitanje hoće li se afrička svinjska kuga u nekom trenutku pojaviti u Hrvatskoj, nego kada će se to dogoditi. Poručuju to stručnjaci i analitičari koji prate širenje te bolesti svinja u Europi, u slučaju čije je pojave najcrnji scenarij uništavanje cijelih uzgoja, što u pitanje može dovesti i cijelo nacionalno svinjogojstvo neke zemlje. Iako nije zabilježena na području Hrvatske, najveća je prijetnja domaćem svinjogojstvu, piše Glas Slavonije.

Afrička svinjska kuga nezaustavljivo se širi Europom od 2014., nije opasna za ljude i za druge životinje, a smrtnost može dosegnuti i do 100 posto. Do danas nije razvijeno cjepivo protiv nje te je usmrćivanje jedini način iskorjenjivanja bolesti. Iskorjenjuje se u uzgojima domaćih svinja usmrćivanjem svinja na zaraženom gospodarstvu, a u zonama u krugu od tri i deset kilometara uspostavljaju se rigorozne mjere poput zabrane prometa u najkraćem trajanju od 45 dana. S obzirom na to da se dosad u nas nije pojavila, dosadašnje aktivnosti Ministarstva poljoprivrede usmjerene su na prevenciju i nadzor populacije domaćih i divljih svinja, koje su glavni vektor u širenju bolesti, pa je jedina učinkovita mjera zaštite od unosa virusa visoka razina biosigurnosti na farmama i u lovištima.



Prema Nacionalnom kriznom planu za afričku svinjsku kugu, potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere kako bi RH što duže zadržala status države slobodne od te bolesti, odnosno otkrivanje virusa u ranoj fazi, kada je moguće pravodobnim aktivnostima zadržati infekciju na ograničenom području. Zbog tih je razloga Ministarstvo poljoprivrede donijelo naredbu o mjerama za sprječavanje pojave i ranog otkrivanja unosa virusa afričke svinjske kuge, kako bi se cijelo domaće svinjogojstvo sačuvalo od pojave te zarazne bolesti. Naredba propisuje strogo pridržavanje propisa o označavanju, premještanju i prometu životinjama, svi posjednici svinja moraju osigurati da se domaće svinje drže na način kojim je potpuno onemogućen svaki izravan i neizravan kontakt s divljim životinjama. Nadalje, prijevoznici životinja koji dopremaju žive životinje s područja država članica EU-a i trećih zemalja u kojima je potvrđena afrička svinjska kuga moraju osigurati da se stelja i gnoj iz vozila odlože u za to određene kontejnere, a vozilo odmah nakon istovara očisti, opere i dezinficira pod nadzorom ovlaštenog veterinara.

Također, zabranjeno je pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim ako se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom, a veterinaru je potrebno prijaviti svaku svinju koja pokazuje znakove bolesti, uginuća domaćih svinja i nađene uginule divlje svinje. Nadalje, obavezno je testiranje uzoraka organa uginulih domaćih i divljih svinja radi isključivanja afričke svinjske kuge, a posjednici svinja moraju osigurati neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima, ističu u Ministarstvu poljoprivrede.