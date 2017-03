Noćni sastanak dobavljača Agrokora i ruskih bankara: Roglić otkrio da robu ne dostavljaju od prosinca

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

RTL doznaje da se večeras u zgradi Kraša održava hitan sastanak ključnih dobavljača Agrokora s ruskim bankarima.

Vlasnik Orbica Branko Roglić koji je najveći distributer u centralnoj i jugoistočnoj Europi, potvrdio je za 24 sata da je jedan od manjih vjerovnika Agrokora. Danas je na pitanje o informaciji da je on pokrenuo prisilnu naplatu od Agrokora rekao da ne zna.

- Mi do jučer to nismo sigurno uradili. Sada sam na putu, pa ne znam točno što su radili moji u upravi. Nama duguju relativno malo, tek 5 ili 6 milijuna kuna. Vidjeli smo kamo to sve ide, pa smo prestali dostavljati robu Agrokoru još u prosincu kako dug ne bi rastao – rekao je Roglić.

Na pitanje da bi pokretanje prisilne naplate dugova od Orbica moglo pokrenuti paniku i prisilnu naplatu svih dobavljača koji su dosad čekali, Roglić je dao dvojaki odgovor.

- Mi sigurno nećemo biti ti koji će pokrenuti paniku. Ali bojim se da će na kraju morati biti da se svatko bori za sebe – rekao je.