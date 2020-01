Nevjerojatno: Ribari u moru kod Mljeta pronašli neobični uređaj NASA-e!

Foto: Darko Kunac Bigava / Morski.hr

Ribari su u mrežama između otoka Mljeta i otočića Svetog Andrije u dubrovačkim Elafitima izvukli neobičan uređaj - plutaču s lancima i utegom, opremljenu elektronskom opremom bez natpisa i jasnog identiteta pripadnosti, piše Morski.hr. U međuvremenu je ovaj portal dobio dokument koji potvrđuje da je uređaj u Hrvatsku stigao u studenom i to s adrese Stennis Space Centar, odnosno američkog svemirskog centra NASA-e! Doznaju i da su Amerikanci upoznati s razlogom zašto je uređaj tamo, ali to ne mogu komentirati za medije.



Posada ribarskog broda Marian II sa 140 metara dubine povukla je nešto što im je pokidalo mreže.



– Cilu zimu kočamo tu i ništa ovako nikad nismo uhvatili, a i gambeti i kadene (kopče i karike lanca) novo, sve se sjaji, a nije inox – kaže Darko Kunac Bigava iz Podgore, pojašnjavajući da ovaj uređaj očito nije bio dugo u moru.



– Ova kutija nema oznaka, narančaste je boje, oko 130 cm promjera, oko 100 kg teška, a manji je uteg promjera 40×40 cm, da ga ni nas trojica ne možemo maknit. Čini mi se da je neki uređaj za mjerenje s utegom da potone i ima onu električnu kuku da se opusti, pa da mogu uzeti podaci i da mogu prominit baterije - objašnjava Bigava koji želi otkriti tajnu i kako bi mogao adresirati naknadu štete od oko 20 tisuća kuna koja se dogodila paranjem mreža.



Kunac Bigava poslije je rekao da su ga jutros radio vezom kontaktirali preko VHF kanala 16 s američkog vojnog broda i da su uređaj tražili natrag te da mu je ponuđena naknada štete.



Dva su samo natpisa zamijećena na narančastoj kutiji: “TC-2” i “DHL”, pa sitnim slovima “DHL HR ZAG – RJK”. Nakon objave fotografija na društvenim mrežama među ribarima se razvila i teorija da su uređaj u moru ostavili Amerikanci ili im je ostao. Portal Morski zaprimio je i poruku o neuobičajenom kretanju broda USNS Bruce Heezen u našim vodama, specijaliziranog vojnog oceanografskog broda koji je bio na redovitom remontu u brodogradilištu Viktor Lenac, upravo u Rijeci. U komentarima po društvenim mrežama neki kažu kako je moguće da se radi o nekakvom stacionarnom oceanografskom instrumentu, moguće da je strujomjer i/ili uređaj za izmjeru temperature i saliniteta. Putanja američkog vojnog broda odgovara lokaciji pronađenog uređaja.



- Čini da se doista radi o mjernom instrumentu. Na prvi pogled, jedan dio uređaja izgleda kao sonarni ili akustični otpuštač. On se aktivira zvukom i odradi nešto, recimo da otkači tu bovu da izleti na površinu. Može biti da služi i za podvodnu komunikaciju, ukoliko je ovo vojno - rekao je jedan stručnjak.