Milijarder i vlasnik konglomerata od 122 tvrtke zainteresiran za ulaganja u Hrvatsku

Foto: press

Binod Chaudhary je na Forbesovoj listi milijardera od 2013. godine, a uskoro dolazi u svoj prvi posjet Zagrebu gdje će upoznati domaću startup scenu i šire gospodarske potencijale te se ovom prilikom najavljuje i hrvatsko izdanje njegove inspirativne autobiografije 'Making it Big'.

Binod Chaudhary vlasnik je i predsjednik kompanije CG Corp Global, multinacionalnog konglomerata od 122 tvrtke na pet kontinenata sa 76 uglednih brendova, među kojima je najpoznatiji tjestenina Wai Wai s kojim su 2017. ušli na europsko tržište izgradnjom tvornice u Srbiji. Ovaj Forbesov milijarder sada je zainteresiran za širenje svojih poslova i u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini koje će prvi put posjetiti ovaj tjedan.

G. Chaudhary će u srijedu, 8. svibnja, u Zagrebačkom inovacijskom centru ZICER održati motivacijsko predavanje. Ispričat će kako je u jednoj maloj i siromašnoj zemlji uspio izgraditi carstvo i proširiti ga diljem svijeta, a da pritom nije iz bogate obitelji niti je pohađao skupe škole. Inspirativnom gostu predstavit će se i odabrani domaći startupovi koji su već prošli fazu inkubacije te širi gospodarski potencijali Hrvatske budući da su njegovi poslovni interesi usmjereni i na područje financija, energetike, turizma, poljoprivrede, telekomunikacija i IT-a.

Prvi nepalski milijarder ujedno je i najutjecajniji nepalski filantrop koji se 2015. godine našao na naslovnoj stranici Forbes Asia kao jedan od 40 outstanding givers in the world jer je je uložio milijune u obnovu i gradnju kuća nakon razornog potresa koji je pogodio njegovu zemlju. Inače je i sam preživio veliki potres u Čileu 2010. godine, što navodi kao prekretnicu u svom životu, o čemu govori i u autobiografiji 'Making it big' koja je dosad objavljena na više jezika i promovirana diljem Azije, Amerike i Velike Britanije. U Srbiji i Crnoj Gori knjiga je objavljena pod naslovom 'Osvajanje vrhova', a sada se najavljuje i njezino hrvatsko izdanje.