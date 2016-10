Neobičan prizor: Proračun na kraju kolovoza u plusu

Foto: Thinkstock

Najprije s polugodišnjim, a potom i sedmomjesečnim podacima o izvršenju proračuna potvrdilo se da državna blagajna ove godine stoji bolje nego što smo naviknuli. S upravo objavljenim podacima za kolovoz, u kojemu se u proračun slilo rekordnih 5,2 nmilijarde kuna PDV-a, slika se dodatno poboljšala nudeći i nesvakidašnji prizor.

Tekući prihodi proračuna na kraju kolovoza bili su veći od rashoda poslovanja. Doduše, tekući suficit iznosi tek simboličnih dva milijuna kuna (76,784 prema 76,872 milijarde kuna), ali je ipak plus, a u istom razdoblju lani proračunski je semafor pokazivao tekući deficit od 5,8 milijardi kuna. Na razini središnje konsolidirane države, pak, višak tekućih prihoda nad rashodima je na kraju kolovoza iznosio oko 1,3 mlrd. kuna, što je također u odnosu na lani osjetno bolji skor, i to za više od 5 milijardi kuna.

Kad se tekućim rashodima dodaju kapitalna ulaganja na koja je iz proračuna do kraja kolovoza otišlo 1,7 mlrd.(350 mil. više nego lani), a prihodnoj strani pribroji utržak od prodaje tzv. nefinancijske imovine (234 mil.), razlika ukupnih prihoda i rashoda je ipak negativna i iznosi oko 1,4 mlrd. kuna. Ali to samo potvrđuje da je tijekom ljeta skor poboljšan u odnosu na prvo polugodište, i to za oko milijardu kuna. Zna li se da je u prvih osam mjeseci za kamate po državnom dugu otišlo oko 7,6 milijardi kuna, evidentno je da se četiri mjeseca prije kraja godine bilježi solidan primarni suficit.

Promatraju li se ukupni prihodi i rashodi državnog proračuna, primarni suficit je oko 6,2 milijarde kuna. Sve u svemu, izvršenje proračuna s protekom dvije trećine godine sugerira da bi deficit za 2016. mogao biti osjetno manji od projekcija Ministarstva financija, a jedan od važnijih doprinosa tome dalo je znatno bolje povlačenje novca iz fondova EU. S krajem kolovoza ti su prihodi premašili 5 milijardi kuna, što je gotovo 400 milijuna kuna više nego tijekom cijele 2015. te oko 2 mlrd. više od 8-mjesečnog lanjskog skora. Vrijeme će pokazati je li možda tijekom tehničke Vlade bilo zastoja u plaćanjima koja su pogodovala slici proračuna.