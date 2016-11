Neki novi klinci: Prvašići u Zagrebu uče kineski

Foto: Thinkstock

Kineska slova i brojevi uopće nisu teški! Lakši nam je čak kineski jezik od hrvatskoga – kažu učenici 1. a razreda Osnovne škole Tituša Brezovačkog u Španskom. Ovi sedmogodišnjaci prije dva mjeseca krenuli su u školu i, uz obvezan hrvatski te izborni engleski jezik, većina je odlučila pohađati izvannastavnu aktivnost na kojoj im učiteljica Lidija Pavlek prenosi svoje znanje kineskoga.



– Svaka učiteljica treba voditi jednu izvannastavnu aktivnost, pa sam ja promišljala što bi bilo zanimljivo djeci. Likovnih i dramskih radionica ima dosta, a kineski se dosad nije mogao učiti u školi. Ja sam ga učila prije pa sam pomislila da bi bilo zgodno da djeca imaju takvu mogućnost – ističe L. Pavlek. Interes prvašića, dodaje, iznenadio ju je jer se za učenje kineskoga prijavilo čak 17 od 24 učenika iz razreda.



– Naučili smo već broj sedam na kineskom, a najlakše sam zapamtila pet – kaže Kiara Mikulčić Kralj. Osim pozdrava na kineskome, dodaje, zna reći “Bok!” i na talijanskom. A upravo pozdravom učiteljica Pavlek počinje njihov sat kineskoga.



– Zatim svakoga pojedinačno pitam kako su, a nakon toga mi se i predstave na kineskome. Bitno je da to ponavljamo svaki put jer im tako lakše uđe u uho – objašnjava L. Pavlek dodajući da joj je i samoj potrebno ponavljanje nekih riječi jer je kineski jako kompleksan. Zato je odlučila da će svakoga tjedna srijedom imati po jedan sat kineskoga, umjesto svaka dva tjedan po dva sata. – Priznajem da sam i ja bila malo preambiciozna na početku te sam mislila da će brže svladavati slova. Iako sam predvidjela da će tijekom godine naučiti 80 slova i znakova, mislim da ćemo uspjeti proći samo polovicu zacrtanoga plana – ističe L. Pavlek. No, tempo učenja ne brine je dok god djeca pokazuju interes. A i roditelji su, kaže, bili oduševljeni i dali su joj podršku čim je predložila kineski kao izvannastavnu aktivnost.



– I meni je to najdraži predmet u školi, iako volim i prirodu i društvo. Još bih htjela naučiti njemački i španjolski – kaže prvašica Eva Duić.



A njemački će moći početi učiti već u četvrtom razredu. Učenici u OŠ Tituša Brezovačkog tada dobivaju mogućnost da uče drugi jezik u sklopu razredne nastave, a kako većina od prvoga razreda uči engleski, drugi je izbor najčešće njemački. U školi također mogu učiti francuski i talijanski, a i prvašići znaju koliko su jezici važni. – Što više jezika znamo, to smo pametniji – zaključuje Kiara Mikulčić Kralj.