Ne nađe li država kupca za Reviju, radnici bi mogli tužiti Hrvatsku

U stečaju šibenske Revije, rekorderu po dužini u Hrvatskoj, propala je i 14. javna dražba na kojoj se pogon u Bilicama prodavao za 12,7 mil. kuna. Kupaca danas nema.

No, uz blagoslov stečajnog suda, stečajnog upravitelja Ivana Rudea i Županijskog državnog odvjetništva koje zastupa državu, radnici koji potražuju još 9,7 mil. kuna 'kupili' su rok od 60 dana. Toliko su dobili za velik zadatak, po mnogima nemoguć, a koji podrazumijeva pomoć nove Vlade, u prvom redu aktivnosti za ministre financija i državne imovine Zdravka Marića i Gorana Marića, kako bi zajednički došli do dva rješenja: prvo je obeštećenje radnika, a drugo je kupac i nastavak proizvodnje.

16 godina traje stečaj Revije što je hrvatski rekord

Na adrese ova dva resora idućeg tjedna bit će upućen zahtjev za obeštećenje radnika jer stečaj traje toliko dugo (16 godina), tj. što je to država tolerirala propustivši prilike koje su postojale da se tvrtka proda dok je bilo dobrih ponuda, kaže sindikalni povjerenik zadarskog SSSH-a Vedran Uranija, koji je i zastupnik bivših radnika. Spominje čak četiri ponude koje su po radnicima bezrazložno odbijene, ali to nije sve. Kako je doista izgledan kraj tog stečaja, a samo je pitanje hoće li radnici ostati kratkih rukava (dosad su prosvjedima došli do 3,3 mil. kuna iz prodaje bivše upravne zgrade), ili će država uskočiti, i pomoći tako da se odrekne dijela svoje tražbine za što je fiducijarno osigurana, Uranija kaže da traže i da se država aktivira u traženju kupca.

Velika su očekivanja stvorena osnivanjem novog Ministarstva državne imovine, pa se igra i na tu kartu da novi resor neće radnike ostaviti 'lišo', a uzeti, primjerice, na upravljanje imovinu koja se trenutno ne može prodati. Naime, to bi bio logičan put nakon završetka stečaja likvidacijom, jer bi vlasnik 26.393 m2 zemljišta na kojem je pogon postalo Ministarstvo financija, a upravljalo bi Ministarstvo državne imovine.

Pritom očekuje i veliku podršku HGK u traženju kupaca. "Država u korist radnika treba otpisati dio tražbina, a kako će to učiniti, stvar je dogovora. Dobili smo pristanak da se u stečaju ne srozava cijena prodaje, i vjerujemo da ćemo uz pomoć socijalno osjetljivih državnih institucija, na 15. dražbi dobiti kupca", kaže Uranija. Prema njemu, prijetila je opasnost od zaključenja stečaja aktiviranjem fiducija upisanog u korist države. No, spominje i rezervni plan. Ako ne uspije dogovor, radnici će tužiti za naknadu štete RH, po dvije osnove, ali navodno i stečajnog upravitelja.