Najpoželjniji poslodavac u Hrvatskoj: Plaća im je gotovo 12 tisuća kuna, a posao im nije osobito zahtjevan

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Očekivano, pet tvrtki koje su pod Marjanom na glasu kao najpoželjniji poslodavci u javnom vlasništvu - "Splitska obala", "Čistoća", "Split parking", "Vodovod i kanalizacija" i "Stano-uprava" - bilježe rast zaposlenika, ali i rast plaća od 2009. godine do danas, piše Slobodna Dalmacija.

Gradska poduzeća "Lovrinac" i "Promet" za promatrano razdoblje prikazala su pad u oba sektora, dok "Spalatumu D.M.C." rastu plaće, no i dalje imaju često spominjana tri zaposlenika s najvećim prosjekom osobnih primanja među splitskim "komunalcima". Pokazuju to službeni poslovni podaci koji su pristigli na adresu Banovine nakon što je Ante Bradarić Šljujo, Mostov gradski vijećnik, uoči sjednice lokalnog parlamenta zatražio izvještaj o broju zaposlenih i prosječnim plaćama u javnim poduzećima.

Dakle, 1. siječnja 2011. godine tvrtka "Splitska obala", osnovana samo četiri mjeseca ranije, u mandatu Željka Keruma, imala je dva zaposlenika, a njihova ukupna bruto plaća iznosila je 293.729 kuna, dok je početkom siječnja 2019. bilo prijavljeno njih 26. Do 1. siječnja 2014. godine, kada je u Banovini već stolovao Ivo Baldasar, u "Splitskoj obali" bilo je šest djelatnika, a tada joj je pripojena i firma "Splitska kupališta" koja je u "dotu" donijela sedam radnika. Ukupna bruto plaća za 25 zaposlenika te gradske firme u 2018. godini iznosila je 2,36 milijuna kuna, no u to su uračunate, tvrde iz "Splitske obale", i plaće sezonskih radnika za potrebe čišćenja plaža, kao i na privezivanju i odvezivanju brodova na Zapadnoj obali.

"Čistoća" je prije jednog desetljeća imala 291 radnika, a broj je, zaključno s 2018. godinom, porastao za njih 18. Prosječna mjesečna bruto plaća, za sadašnjih 309 zaposlenika, iznosi 10.468 kuna. "Split parking" je 1. rujna 2016. imao 201 zaposlenika, dok su 2019. dočekali sa sedam djelatnika. Direktor Marko Bartulić ustvrdio je u komentaru izvješća kako poslovne knjige za 2018. još nisu zaključene, no plaće rastu, pa je njihov ukupan godišnji bruto iznos dosegnuo 25,09 milijuna kuna.

"Stano-uprava" je u siječnju 2009. imala 30 radnika, a početkom ove godine prijavljeno ih je 44, gotovo upola više. Ukupna bruto plaća narasla je s 9765 kuna prije 10 godina na 11.316 kuna u 2018. godini. Čak 55 novih zaposlenika od 2009. godine bilježi se u "Vodovodu i kanalizaciji". Sada imaju 456 ljudi, a za njihove bruto plaće u 2018. izdvojeno je 54,72 milijuna kuna.

"Spalatum D.M.C." je tijekom proteklih pet godina od osnivanja (ožujak 2014.) u Baldasarovu mandatu ostao na tri djelatnika. Ukupna bruto plaća za prošlu godinu iznosi 634.192 kune, što svakako sugerira kako njihovi zaposlenici dobro žive. Naime, prosječno mjesečno bruto primanje iznosi im po više od 17.500 kuna, što sugerira pojedinačnu neto plaću od gotovo 11.700 kuna, čime je solidno porasla u odnosu na 2017. kada se spominjao iznos od 10.000 kuna.

Iako kao glavnu djelatnost tvrtke navode "djelatnosti putničke agencije", iz poslovnog izvješća za 2017. godinu vidljivo je da većinu prihoda ostvaruju od "organizacije sajmova i iznajmljivanja oglasnog prostora", iza čega se kriju reklame na javnim rasvjetnim stupovima koji i zbog toga sve češće padaju tijekom nevremena.

U padu je broj djelatnika "Prometa". Sa 769, koliko ih je bilo prijavljeno prvoga siječnja 2009., početkom ove godine pali su na 651 djelatnika. U skladu s tim, pao je i iznos "troškova osoblja" koji je prošle godine iznosio 80,87 milijuna kuna. Pomalo iznenađuje, no smanjio se i broj zaposlenih "Lovrinca". Prije 10 godina imali su 85 zaposlenih, a početkom 2019. njih 78. Ukupni iznos njihovih bruto plaća iznosi 11,07 milijuna kuna.