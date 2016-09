Nagrada od 30 tisuća kuna: Proglašen najbolji OPG za 2016.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Na Državnoj ergeli Đakovo koja obilježava 510 godina postojanja i 210 godina lipicanskog uzgoja, u petak navečer pobjednikom u projektu Zlata vrijedan 2016., proglašen je OPG Šahdanović, Umihane Šahdanović iz mjesta Polje Čepić u Istarskoj županiji.

Nagradu je uručio ministar poljoprivrede i izaslanik tehničkog premijera Davor Romić. Uz nagradu Zlata vrijedan, tom je OPG-u pripala i nagrada od 30.000 kuna. Drugu nagradu i 20.000 kuna osvojio je OPG Dubravko Pernjak iz Kolana na Pagu, a 3.nagradu i 10.000 kuna OPG Emina Burek iz mjesta Mostari u Zagrebačkoj županiji. Mladom nadom proglašen je OPG Josip Pintar iz Gornjeg Kosina. Njemu je pripala i nagrada od 10.000 kuna.

"Iznimno je biti večeras ovdje, na dodjeli nagrada Zlata vrijedan. Poljoprivreda je težak, odgovoran, vrijedan posao. Poljoprivrednici proizvode hranu, a to je jedan od najhumanijih poslova na svijetu, uživaju u tome. U globalnoj ekonomiji poljoprivreda, proizvodnja hrane je biznis, novac, no večeras vidimo da to nije samo to, da je to i emocija, ljubav, više od novca", rekao je ministar Romić. Dodao je i kako je u Hrvatskoj 163.000 OPG-ova.

Večeras je predstavljeno 21 najboljih OPG-ova iz svih hrvatskih županija koje je Romić nazvao "budućnošću hrvatske poljoprivrede".

Ministarstvo poljoprivrede i Večernji list, uz sudjelovanje Udruge gradskih županija i HRT-a, taj projekt provode treću godinu za redom, a pokrenut je 2014., u Međunarodnoj godini OPG-ova koju je proglasio UN. Njime se želi promovirati poljoprivreda i proizvodnja hrane.