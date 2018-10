"Morali smo hitno reagirati da situacija s Kompasom Zagreb ne ugrozi i naš imidž"

Tomislav Varga, predsjednik Uprave Atlasa i adriatica.net Grupe

Tomislav Varga, predsjednik Uprave Atlasa i adriatica.net Grupe u razgovoru za Poslovni dnevnik komentira stanje na tržištu te koliko Hrvatska prati globalne trendove i predviđanja. Otkrio je i kako je situacija s Kompasom utjecala na sektor te koji su problemi i izazovi obilježili sezonu.

Kolika je današnje vrijeme važnost agencija u promociji Hrvatske kao turističke destinacije i prodaji turističkog proizvoda?

Agencije spajaju sve segmente turističkog biznisa, izlažu se pred krajnjim korisnikom u ime partnera i dobavljača, a imaju i veliku ulogu u samoj promociji destinacije i ponude. Za dugoročan rast i razvoj trebaju nam jake agencije kao pokretači koji će pokazati najbolje od destinacije te velikim globalnim igračima ponuditi sveobuhvatnu uslugu koja objedinjuje snagu turoperatora, DMK agencije, razgranatih operacija na terenu. Ne smijemo zanemariti niti one male, specijalizirane agencije koje su se odlično profilirale u svojim nišama i mogu uspješno surađivati s onim velikim.

Možete li usporediti stanje danas s razdobljem od prije pet godina? Koje su se ključne promjene dogodile?

Globalno turizam raste i taj dio nije se mijenjao kroz godine. Što se trendova tiče, teško je generalizirati. Razlikuju se od tržišta do tržišta, no putnici su sve informiraniji i očekivanja od nas kao agencije sve veća. Pred nama su veliki izazovi i potrebno je iskustvo, poznavanje tržišta i kreativnost kako bismo ispunili očekivanja modernih turista. Naši gosti s američkog tržišta ne samo da žele uživati u lokalnim posebnostima, oni žele biti dio njih. Više nije dovoljno pružati im uživanje u lokalnim gastro specijalitetima, oni ih žele naučiti spremati.

Kakvo je trenutno stanje na domaćem tržištu?

Hrvati sve više putuju, na njihovoj listi prioriteta putovanja su sve više, a sve su skloniji istraživanjima i novim destinacijama. U nekim segmentima je i dalje prisutan last minute trend, no i to se mijenja te sve veći broj putnika voli aranžmane planirati i platiti znatno prije putovanja. Možemo se pohvaliti da smo jedini domaći ozbiljan turoperator u outgoing segmentu. Preuzimamo rizike kreiranjem novih proizvoda, dižemo čartere za destinacije koje nisu dostupne redovnim linijama... Uskoro polazi čarter za Bejrut prvi put izravno iz Zagreba, koji se rasprodao u rekordnom roku. Pred nama je i sezona skijanja, odradili smo zakup 30.000 kreveta u terminima u siječnju, upotpunjenih s deset licenciranih škola skijanja od HZUTS-a.

Koliko je situacija s Kompasom Zagreb utjecala na poslovanje sektora?

Nestabilnosti u sektoru nikada nisu dobre i povjerenje klijenata koji su ostali bez uplaćenih aranžmana je poljuljano. Dobra konkurencija je zdrava i nadamo se da će se tržište stabilizirati. Za nas je situacija kompleksnija što imamo dva brenda sličnog imena: Kompas Poreč i Kompas Ljubljana. Upravo su oni, zajedno s Kompas networkom, izuzetno profitabilni i samo pod tim brendom generiramo 1,5 milijardi kuna prihoda. Naravno da nam je imidž svih naših brendova važan i sustavno ćemo raditi na tome da on bude neupitan, kako prema domaćim i inozemnim partnerima, tako i prema klijentima.

Što je to konkretno značilo za poslovanje Atlasa?

Morali smo promptno reagirati kako bismo sanirali moguću štetu i razjasnili partnerima da ova priča nema veze s adriatica.net Grupom. Dugogodišnji smo partneri u kreiranju i prodaji aranžmana i bilo je neupitno da će njihovi putnici koji su uplatili naše ture otputovati iako mi te uplate nismo dobili. Isto tako, ostala je djelovati kompanija Kompas Zagreb Cruise, nastala iz Kompasa Zagreb i u njihovoj vlasničkoj strukturi, koja nudi krstarenja Jadranom mini kruzerima, te ćemo vidjeti kako će se razvijati situacija. Krstarenja Jadranom izuzetno su nam bitan segment poslovanja, naših 14 brodova za krstarenja Jadranom imaju popunjenost od preko 90 posto te je vrlo bitno održati ovaj segment stabilnim pred inozemnim i domaćim partnerima i ne ugroziti imidž produkta niti destinacije.

Koliko Hrvatska prati globalne trendove u tom segmentu?

Svakako idemo u korak s trendovima, u suprotnom naši turistički pokazatelji ne bi bili tako dobri. Otvaraju se nove atrakcije, krovne institucije, ali i puno pojedinaca radi jako puno te osmišljava i provodi originalne ideje. Odlično smo pozicionirani na globalnoj turističkoj karti. Ono što možemo je djelovati više sinergijski, intenzivnije isticati naše komparativne prednosti i nuditi beskompromisnu uslugu.

Koji su problem i izazovi obilježili ovu sezonu u vašem poslovanju?

Jedan od najvećih izazova današnjeg poslovanja je imati fleksibilnost male agencije, a pružati cjelovitu uslugu velike agencije koja u sezoni pruža usluge za više od 500.000 gostiju. Svi ti gosti u svoje se domove moraju vratiti zadovoljni, a ključ njihova zadovoljstva je čovjek. Kao i većina pružatelja usluga u turizmu, susreli smo se s izazovom pronalaženja kadrova, no uspješno smo ga savladali.

U procesu ste implementacije novog IT sustava. Koliko će ono promijeniti vaše poslovanje?

Odabrali smo domaće tehnološko rješenje koje pokriva sve naše potrebe. Lemax je među pet najboljih softwarea za turističke agencije i turoperatore na svijetu, a nama će osigurati bazu za ubrzavanje poslovnih procesa, dugoročne uštede i lakše praćenje potreba kupaca.

Što biste izdvojili kao vašu tržišnu prednost?

Znanje i iskustvo koje smo stjecali kroz 95 godina koliko smo na tržištu, kao i mreža usluga na terenu. Atlas je ljeti sposoban brinuti o 30.000 gostiju dnevno.

Sezona 2019. bez iznenađenja

Imajući u vidu globalne trendove kakva su vaša očekivanja od sljedeće sezone?

Prema našim pokazateljima, većih iznenađenja ne bi trebalo biti. Sezona 2019. za nas je više-manje zaključena. Pripremili smo nove proizvode, zakupili nove brodove i smještajne kapacitete, naši partneri su uglavnom povećali kapacitete za Hrvatsku.