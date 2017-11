'MOL i Rosnjeft su već dogovorili prodaju Ine'

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Gost Novog dana na N1 bio je bišvi ministar financija Slavko Linić.



"U isto vrijeme čujemo i Rosnjeft i MOL, to znači da su oni već do sada bili u kontaktu i da su među njima već dosta dobro odmakli pregovori i suglasnost da se MOL riješi dionica INA-e i prepusti ih Rosnjeftu. Ja u biti ove sadašnje najave kompanija vidim kao dobar dio pozitivnih pregovora između njih", rekao je Linić.

Za prošlogodišnju najavu premijera Plenkovića da će Hrvatska otkupiti INA-u od MOL-a, rekao je da je to bila poruka o nezadovoljstvu partnerstvom s MOL-om.

"Ta najava je bila samo jasna poruka da su nezadovoljni MOL-om kao partnerom. Same silne arbitraže, da se nalaze na svjetskim sudovima, a ne za stolom, pokazuju da je vrijeme da se raziđu. Smatram da hrvatska strana nije u stanju pregovarati s MOL-om jer će oni ucjenjivati kada vide hrvatski interes. A Hrvatska i nema dovoljno novaca za ulaganja", kazao je i dodao da ćemo dobiti veću količinu plina, možda i nafte i bolje cijene.



"Rusima nije bitno hrvatsko tržište, nego Mediteran. Doći će sa svojom naftom i plinom i tu proizvoditi derivate. Poklopit će se njihovi interesi s hrvatskim interesima. Ja polazim od osnove da ne dolaze derivati. Što je radio MOL? Vukao svoje derivate. To su neprijatelji koji su nam osvajali tržište i uništavali inu. To moramo promijeniti, Rusi to mijenjaju", rekao je Linić.

Bivši ministar protiv je LNG terminala na Krku.

"Ja sam osoba koja je protiv plovnog objekta kojeg gura američka strana. Nema posla za hrvatske građevinare, montažere i opremaše. To je uvoz opreme negdje iz svijeta. S druge strane neću govoriti da je ekološki teže od kopnene varijante", kazao je Linić. Rekao je da treba naučiti lekciju iz onoga što je bilo.

"Ja polazim od toga da je u ovom trenutku bitno da naučimo lekciju, a ta lekcija je da su MOL-ovci imali pravo potpunog upravljanja, da je hrvatska bila razvlaštena. To je bila odgovornost Sanaderova kabineta koji je potpisao te ugovore. Ako uđu Rusi, mi samo moramo promijeniti ugovore. Najveća korist od ruske strane će biti povratak sirijskih polja. Ja vidim tu puno koristi", zaključio je bivši SDP-ov ministar.