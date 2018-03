"Mislim da nema potrebe za privatizacijom HEP-a"

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ministar državne imovine Goran Marić gostovao je u Dnevniku Nove TV.

Hoće li država ići u privatizaciju HEP-a?

HEP nije u mom resoru, nisam u Skupštini HEP-a, niti u Nadzornom odboru, tako da ne znam. Osobno mislim da nema potrebe za tim. S tim da ako HEP ima potrebu za tim i ima neke investicijske projekte za koje nema sredstava, onda dokapitalizacija za točno određeni projekt, do 25 posto, bi svakako bila dobra. Ali sama prodaja, bez ikakvog projekta, mislim da nije dobro.

Kada će vlada odabrati konzultante za Inu? U savjetu ste za Inu, kada ste se posljednji put sastali?

Ministar Marić i ministar Ćorić su u povjerenstvu za prijedlog konzultanata, tako da mislim da će prijedlog doći vrlo brzo.

Koja je sudbina Petrokemije? Nedavno ste izjavili da Petrokemija može preživjeti još mjesec dana, ako se ne varam.

Novinari su me pitali je li riječ o danima ili mjesecima i ja sam rekao mjesecima, a ne mjesec dana. Odrediti točno mjesec dana bi bilo neozbiljno. Petrokemija je po svim aspektima, političkim, stručnim, ekonomskim, pa i logičnim takav poslovni sustav koji zahtjeva revitalizaciju, financijsku dokapitalizaciju i poslovno restrukturiranje.

Hoće li uspjeti dokapitalizacija?

Dokapitalizacija će uspjeti, s tim da bi ona bila realnija kada bi jedan dio dugova koje Petrokemija ima, a koji su u ukupnom iznosu negdje oko 800 milijuna kuna, država preuzela na sebe.

Koliko bi po vama država trebala uzeti na sebe od tog duga?

Ako bi to bila cijena opstanka i razvoja Petrokemije i ako je to put privatizaciji do konačnog rješenja, ona smatram da do polovice tog duga vrijedi platiti cijenu za opstanak takvog proizvodnog sustava.