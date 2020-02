Ministar komentirao napise da mu je otac dobio 110.000 kuna od države

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nisam utjecao na to da moj otac dobije poticaje od Ministarstva turizma i ne pratim poslovanje svojega oca, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u srijedu u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada", gdje je kazao i da zasad nema najava da bi koronavirus mogao usporiti gradnju Pelješkog mosta.

Na pitanje voditeljice o objavi na Index.hr da je njegov otac dobio poticaje od Ministarstva turizma od 110 tisuća kuna, a da je pritom imao dugovanje prema komunalnom poduzeću u Novom Vinodolskom, Butković je naveo da ne prati poslovanje svoga oca.

"On je obrtnik, ugostitelj, on je u zakonitoj proceduri od Ministarstva turizma od ukupno 453 prijavitelja dobio ta sredstva . U toj proceduri je trebao donijeti i ispravu porezne uprave i bon 2 da nije bio blokiran i sve je napravljeno po zakonu", rekao je ministar.

Istaknuo je da on nije nikoga zvao niti na koga utjecao, uključujući i ministra turizma.

Rekao je da je njegov otac vodio spor s komunalnim poduzećem u Novom Vinodolskom u vrijeme kada je on tamo bio gradonačelnik.

"Vodio se spor, donijeta je presuda, on je većinu toga duga platio sa kamatama i troškovima i ne znam gdje bih ja to njemu mogao pogodovati, ako je to isto komunalno poduzeće pokrenulo ovrhe i naplatilo svoj dug. Volio bih da on ta sredstva nije ni dobio, jer onda danas ne bih morao odgovarati na ova pitanja", istaknuo je Butković.