Milijun kuna za kvalitetniji život blizu Zračne luke Franjo Tuđman

Foto: Igor Šoban / Pixsell

Grad Velika Gorica će pedeset posto prihoda od koncesijske naknade Zračne luke uložiti u poboljšanje komunalnog standarda u naseljima koja su u kontaktnom području sa Zračnom lukom. Trenutno je u izradi Karta ugroženosti kako bi se točno odredila naselja s razinom ugroženosti. Riječ je o naseljima Selnica, Petina, Kosnica, Donja Lomnica, Lukavec, Šćitarjevo, Pleso, dio Velike Gorice, uglavnom bit će obuhvaćena sva naselja koja se nalaze na koridoru uzletno – sletne zone.

- U sljedećoj godini to će iznositi oko milijun kuna i bit će omogućeno mjesnim odborima da samostalno odlučuju o potrebi ulaganja. Moram istaknuti da to neće smanjiti ulaganja koja su predviđena redovnim proračunom, dakle bit će to dodatno poboljšanje – ističe gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić dodajući kako će o svemu tome biti obavljene konzultacije s predsjednicima mjesnih odbora.

Budući da koncesijsku naknadu dobiva i Zagrebačka županija, Grad će tražiti putem vijećnika u Županijskoj skupštini da se i dio tog prihoda namijeni u istu svrhu. Dodatno treba istaknuti kako Grad Velika Gorica ispituje i mogućnosti za traženje naplate rente radi buke i ostalih utjecaja Zračne luke na život mještana u ugroženim naseljima.