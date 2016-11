Marić odgovorio ugostiteljima: Kad se smanjio PDV niste snizili cijene

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

'Reforma je cjelovita, jedna stvar vuče drugu i bilo kakvi ustupci u tom dijelu mijenjaju cijelu reformu. Nema alternative, može se razgovarati o finom usuglašavanju, ali ako se napravi ustupak u smislu uvođenja moratorija pada cijela reforma', kažu u Ministarstvu financija.

Ministar turizma Gari Cappelli u petak je kazao da bi povećanje stope PDV-a za usluge ugostiteljstva sa 13 na 25 posto bilo negativno za sektor te da kao jednu od mogućnosti vidi moratorij na to povećanje dok se pomno ne prouče tržišni i drugi učinci na turizam, ili pak da stopa ostane kao sada.



Članovi Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika pri Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije, pak, dogovorili su u nedjelju u Opatiji da će zbog vraćanja PDV-a za ugostiteljstvo na 25 posto, zatvoriti svoje lokale na dva sata, a vrijeme prosvjedne akcije će odrediti naknadno, najavio je predsjednik ceha Igor Stanger. Na sastanku održanom u nedjelju navečer bilo je oko 300 sudionika koji su se suglasili da ne mogu opstati ako PDV na njihove usluge poraste s 13 na 25 posto.



Kako kažu u Ministarstvu financija, mnogi ugostitelji imaju promet manji od 3 milijuna kuna i porez na dobit će im biti manji. Naime, izmjenama poreza na dobit planira se sniziti stopa poreza na dobit sa sadašnjih 20 na 18 posto, a poduzetnicima s godišnjim prometom do 3 milijuna kuna na 12 posto.



Također, iz Ministarstva ističu da će povećanjem dohotka građana promet ugostiteljima sigurno rasti, a podiže se i granica za ulazak u sustav PDV-a ispod koje će ostati 'gro' ugostiteljstva.



Izmjenama poreza na dodanu vrijednost, naime, predviđa se podizanje praga za obvezan ulazak u sustav PDV-a s 230 tisuća kuna godišnjeg prometa na 300 tisuća kuna.



Iz Ministarstva dodaju i da kod smanjenja PDV-a prije nekoliko godina nije došlo do pada cijena, dapače one su kumulativno do sada rasle za 6 posto. Ne stoji niti argument o ugroženih 7 milijardi eura investicija, jer one su na primjer 2014. ukupno bile 4 milijarde kuna i to uglavnom u hotele, a stopa poreza na smještaj ostaje snižena, poručuju iz Ministarstva financija.



Učinak promjene PDV-a na ugostiteljstvo je oko 1 milijarde kuna i to je prevelik efekt da bi se moglo ići na kompromisna rješenja, napominju iz Ministarstva financija.