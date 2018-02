Još jedna europska zemlja otvorila vrata radnicima iz Hrvatske

Foto: Thinkstock

Malta je obavijestila Europsku komisiju da ukida ograničenje pristupa tržištu rada za hrvatske državljane. Iako je rok do kojeg je to trebala učiniti kraj lipnja, Malta je to učinila mjesecima ranije.

Tu su informaciju danas iznijele predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović te njezina malteška kolegica Marie Louise Coleiro Preca nakon sastanka na Pantovčaku.

Nakon pristupanja Hrvatske EU-u 2013. godine, ograničenja za hrvatske radnike, što u principu znači da im trebaju radne dozvole, zadržalo je 13 zemalja. Svaka članica EU nakon pristupanja nove članice ima pravo uvesti prijelazno razdoblje ograničavanja zapošljavanja po principu 2+3+2 godine.

U praksi to znači da odluku moraju revidirati nakon isteka svakog od tih perioda. Nakon prve dvije godine hrvatskog članstva, 2015.,, osam država je u potpunosti otvorilo tržište rada za radnike iz Hrvatske. Ograničenje su tada zadržale Austrija, Slovenija, Nizozemska, Velika Britanija i Malta. Malta je odlučila, a ostale države svoje mišljenje moraju dostaviti do kraja lipnja.