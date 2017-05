Mali mlažnjaci ‘zaglavili’  na starom terminalu Plesa

Krešimir i Vedran Jung, osnivači Jung Skyja, Foto: Tomislav Miletić / Pixsell

Jose Carreras, Zucchero, Bocellija, Jamie Foxx i Ben Stiller samo su neki od poznatijih putnika koji su koristili usluge zagrebačke zrakoplovne tvrtke Jung Sky. Radi se o maloj zrakoplovnoj kompaniji koja je na tržištu prisutna već sedam godina, a sada su upotpunili flotu s dodatnim mlažnjakom Cessna 525A CJ2.

Više komfora

Naime, nakon osnutka su braća Krešimir i Vedran Jung, osnivači kompanije, u floti su imali jedan klipni Cessna Skyhawk za panoramske izlete iznad Hrvatske te poslovni mlažnjak Cessna 525 CJ. No, s vremenom je procijenjeno da bi im ipak trebao nešto veći i funkcionalniji avion pa je u kraćem razdoblju flota zamijenjena s dvije novije Cessne 525A koje imaju 30 posto veći dolet i 15 posto veću brzinu te mogu primiti veći broj putnika od prijašnjih.

Konkretno, novi mlažnjak leti brzinom od oko 800 km/h, sedam putnika može prevesti i na relacije duže od 2500 km.

Iz Jung Skyja kažu da tržište, koje nije samo Hrvatska već i većina zemalja ovog dijela Europe, sve pozitivnije reagira na tzv. generalnu avijaciju, kako se službeno zove ovaj segment zračnoga prijevoza malim mlažnjacima.

“Takva vrsta letova je odavno poznata i priznata u razvijenijim zemljama o čemu govori i činjenica da više od 50 posto ljudi koji isprobaju takvu vrstu usluge i shvate njenu logiku, nastavljaju biti njeni redovni korisnici. To daje poslovnoj, tj. generalnoj avijaciji kontinuirano rastući trend i status jednog od najjačih segmenata današnje globalne avijacije. Poslovnjaci koji puno putuju, vrhunski sportaši, svjetski poznati glumci, glazbenici te sve više i potpuno anonimni ljudi su zadovoljni korisnici poslovne avijacije”, kažu u Jung Skyu.

Loše za posadu i putnike

Dodaju da, osim navedenih globalno poznatih ličnosti, njihova referentna lista broji još mnoga zanimljiva imena koja zbog diskrecije ovog biznisa ne smiju otkrivati. No, diskreciju, a i samo poslovanje, im dodatno komplicira situacija na novom zagrebačkom aerodromu Franjo Tuđman. Naime, puštanjem u promet novog terminala na MZLZ, pojavili su se izvjesni problemi, pošto je poslovna avijacija ostala kod starog terminala, na potpuno rubnom dijelu novog aerodroma, a gdje se nalazi terminal generalne avijacije (GAT). U ovoj tvrtki ističu da je to jako neprikladno za posade i putnike kada moraju dolaziti ili odlaziti do aviona izvan radnog vremena GAT-a koje je od 7 do 21 sati.

“Zbog dislociranosti povremeno se i u radno vrijeme GAT-a mora duže čekati dolazak policijskih službenika za pregled putovnica, što našim klijentima izaziva nepotrebno gubljenje vremena jer cjelokupna filozofija poslovne avijacije je bazirana na tezi da se njenim korisnicima uštedi što više vremena”, kažu u Jung Skyju.