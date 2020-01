Lista najmoćnijih država svijeta: Hrvatska daleko ispod Srbije

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Lista je napravljena na osnovu utjecaja te političke, ekonomske i vojne moći.

Popis 80 najmoćnijih država svijeta temelji se na odgovorima 21.000 ljudi, a napravila ga je medijska kuća US News and World Report, prenosi Insider.

Od zemalja bivše Jugoslavije, najbolje je plasirana Srbija koja je na 44. mjestu, popela se u godini dana s 52. mjesta.

Opisana je kao mala država u centru jugoistočne Europe, s bogatom ratnom poviješću od srednjeg vijeka.

‘Suvremena Srbija je kontradikcija moderne Europe: Kulturno je bogata i ekonomski razvijena, no i dalje se vodi suparništvom u regiji i etničkim napetostima’, piše u izvješću.

Hrvatska se također popela na ljestvici, s prošlogodišnjeg 75. mjesta na ovogodišnje 67.

‘Hrvatska je nastala na raskršću velikih povijesnih kretanja istoka i zapada. Političke promjene su stvorile njezine današnje granice, koje idu oko Bosne i Hercegovine i protežu se uz Jadransko more do Italije. Njezina divna obala lagano se prelijeva prema Alpama, a prema sjeverozapadu prostire se do plodnih ravnica oko Dunava.’

Slovenija je pri kraju liste, na 73. mjestu.

Prvih 25 pozicija

25) Egipat, 24) Brazil, 23) Norveška, 22) Singapur, 21) Nizozemska, 20) Švedska, 19) Španjolska, 18) Katar, 17) Italija, 16) Turska, 15) Australija, 14) Indija, 13) Švicarska, 12) Kanada, 11) Ujedinjeni Arapski Emirati, 10) Saudijska Arabija, 9) Južna Koreja, 8) Izrael, 7) Japan, 6) Francuska, 5) Ujedinjeno Kraljevstvo, 4) Njemačka, 3) Kina, 2) Rusija, 1) SAD.