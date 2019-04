Lansiran novi izvor podataka za pripremu i realizaciju investicije u RH

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Stranica investcroatia.gov.hr dostupna je na hrvatskom i engleskom jeziku te sadrži niz korisnih i neophodnih informacija za pripremu i realizaciju investicijskog projekta u Republici Hrvatskoj, od općenitih makroekonomskih pokazatelja do pregleda poduzetničkih zona i dostupnih poticaja za investitore.



Nakon donošenja odluke, odnosno odabira Hrvatske za realizaciju investicije, idući korak za investitora je pronalazak adekvatne lokacije i realizacija investicijskog projekta. Vezano uz to, na stranici se nalazi karta dostupnih poduzetničkih zona po županijama - http://investcroatia.gov.hr/zone/, uz vrlo detaljan pregled veličine dostupnog zemljišta, njegove namjene i cijene, pa sve do informacija o komunalnim priključcima i kompanijama koje na tom području već posluju. Nadalje, investitorima je na raspolaganju i vrlo detaljan pregled koraka i potrebnih radnji u realizaciji investicijskog projekta http://investcroatia.gov.hr/investirati-pregled-koraka-realizaciji-investicijskog-projekta/. Kategorija je podijeljena u četiri dijela - 1. Prethodna provjera, 2.Kupnja nekretnine, 3.Dozvola za građenje, 4.Uporaba te su uz svaki pobrojane korisne poveznice na institucije i zakone iz čije je domene pojedina tema.



Uz navedeno, na investcroatia.gov.hr investitorima je na raspolaganju i nekoliko vrlo korisnih alata, poput Investicijskog kalkulatora pomoću kojega je moguće izračunati iznose poticaja koje investitor može dobiti za svoj projekt - http://investcroatia.gov.hr/investicijski-vodic/kalkulator-poticaja/. Izračun se vrši na temelju unošenja nekoliko konkretnih varijabli – tip investicija, visina troškova ulaganja, planirani broj novih radnih mjesta, prosječna plaća zaposlenika, lokacije investicije, veličina poduzeća itd.



Pomoć pri donošenju odluke, ali i tijekom procesa realizacije investicijskog projekta, investitorima će pružiti publikacije objavljene na investcroatia.gov.hr - Investicijski vodič, Katalog investicijskih mogućnosti te sektorske publikacije, ali i uspješne priče kompanija koje već posluju Hrvatskoj, a kojih prema službenoj statistici ima gotovo 16 tisuća.