Kuća s 20.500 m2 vrta, voćnjaka, vinograda i oranica za 9000 eura

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Samo 67.800 kuna vrijednost je na koju je procijenjena kuća, građena 70-ih, s čak 20.500 m2 okućnice, vrta, voćnjaka, vinograda i oranica u Svetoblažju, selu općine Trnava, a koja je završila na bubnju te će se na javnoj prodaji, dražbi, naći 26. travnja. Ovaj niz nekretnina, od kojih je vrijednost kuće samo 41.000, a 20.500 m2 potkućnice, vrta, voćnjaka, oranica i vinograda nevjerojatno niskih 26.800 kuna, koji je u cijelosti, 1/1, vlasništvo jednog ovršenika, te uvažavajući to da ovršitelja prije svega zanima njegovo potraživanje, ipak zorno svjedoči o bagatelnosti cijena nekretnina u trnavačkom kraju, a što pak svjedoči o izreci lokalnih trgovaca nekretninama: “Što udaljenije od Đakova, to tužnije, jeftinije…” Bagatelnost cijena na tranavačkom području potvrđuje i načelnica Irena Mikić Brezina naglašavajući da su prodavatelji nekretnina prisiljeni spuštati cijene do “granice podnošljivosti” jer u suprotnom kupca neće naći, piše Glas Slavonije.

"Najlošije po cijenama nekretnina stoje upravo Svetoblažje, Hrkanovci, Dragotin, a općinsko središte Trnava, Lapovci i Kondrić ostvaruju nešto bolje cijene, no ni približno realnima, tj. onome koliko je uistinu novca uloženo u te nekretnine, poput velikih, uređenih kuća s prostranim okućnicama…", kaže Mikić Brezina. Samo za usporedbu – za spomenuti niz nekretnina u Svetoblažju, što za samo 9000 eura ide na bubanj, u Đakovu se ne može kupiti ni prazna numera, ni golo građevinsko zemljište.

"U odnosu prema Đakovu, nekretnine u trnavačkom kraju jeftinije su za čak 50, pa i 70 posto, ovisno koji je dio tog kraja i što se prodaje. Nekretnine tu, iako je to i poznata vikendaška zona, slabo idu. Možete davati i besplatno, no ako nema nikoga – džabe vam je", kaže vlasnik Rehnšiber nekretnina Vlado Rechner. Ocjenjuje, vikendice tu idu osrednje – cijene su im od 6-7 do 15-20 tisuća eura. Jer u zlatno vrijeme gradnje kuća za odmor po Đakovštini, krajem 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća, ondje su se gradile postrane, dobro opremljene vikendice, mnoge i nalik na kuće za trajno stanovanje, a uz koje, jer je to vinogradarski kraj, u pravilu idu vinogradi, voćnjaci.

- U Trnavi je prodana katnica s velikom okućnicom, građena 70-ih, za 28.000 eura. Tko traži više – to se ne prodaje. Ovdje ne možete prodati kuću za 30-40 tisuća eura - kaže Mikić Brezina.

I ovaj “cjenik” nekretnina u tom kraju potvrđuje njegovu nerazvijenost – gospodarsku, infrastrukturnu, loše demografske trendove, u kojima to područje samo slijedi negativna demografska kretanja cijele zemlje. Broj stanovnika pada iz popisa u popis - 2001. godine ova je općina imala 1900, a samo deset godina poslije, prema popisu iz 2011. godine, 1600 stanovnika, čak 300 mještana manje, što je velik gubitak za jedan takav kraj.