Kolinda Grabar-Kitarović o Brexitu: Nijedna situacija s prekidom u životu nije laka

Foto: Miranda Cikotić / Pixsell

Predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović dala je intervju za Good Morning Britain na britanskom kanalu ITV govoreći o Brexitu, odnosu Hrvatske i Britanije i pritiscima s kojima se suočavaju žene u politici.



- Želimo imati odličan odnos između Hrvatske i Velike Britanije - rekla je Grabar-Kitarović, dodajući kako jako poštuje britansku premijerku Theresu May, prenosi Express. Rekla je kako je bilo sjajno razgovarati s njom o načinu zbližavanja dviju zemalja nakon izlaska Britanije iz Europske unije.

- I ja podržavam meki Brexit, želim da ostanemo što je moguće više bliski - rekla je Grabar-Kitarović, koja je izrazila žaljenje ishodom referenduma o Brexitu.



- Ali poštujemo vašu odluku. Nijedna situacija s prekidom u životu nije laka, kao što znamo iz osobnih odnosa, pa neće biti ni ova - rekla je.



- Gledajući u budućnost, nekako se tajno nadamo da ćete se vratiti - dodala je.



Govoreći o položaju žena u politici rekla je kako vjeruje da je važno pokazati da žene mogu biti snažni lideri.



- Moramo pokazati svoju ženstvenost, to nije slabost - rekla je.



- Postoje trenuci u našim karijerama kada ne smijemo pokazivati osjećaje, to je zabranjeno protokolom, ali moramo to modernizirati - dodala je Grabar-Kitarović.