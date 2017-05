Kerum prijavio nula kuna troškova pa se i sam iznenadio

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Stranke koje se natječu na lokalnim izborima, sukladno zakonu, predale su preliminarna izvješća o donacijama i troškovima izborne promidžbe, i odmah strši financijsko izvješće Željka Keruma, jednog od favorita u utrci za gradonačelnika Splita.

U njegovu financijskom izvještaju piše da je od početka kampanje 7. svibnja pa do 13. svibnja potrošio nula kuna i da nije primio nijednu donaciju.

– Nula kuna? Bogati, pa koliki smo novac potrošili, nemoguće. Moram vidjeti što su to moji pisali – iznenadio se i sam Kerum kada ga je novinar Večernjeg lista upitao kako je moguće da u kampanji nije potrošio baš ni kune. Razljutila ga je naša opaska o janjcima koje je u Splitu vrtio, pa je opsovao i poklopio slušalicu. Više se nije javljao, pa je ostalo nedorečeno je li nula kuna pogreška nekoga tko je pisao izvješća ili Kerumovi računovođe imaju svoje računice. Kerumov konkurent Andro Krstulović Opara (HDZ) od 16. ožujka do 13. svibnja na izbornu je promidžbu potrošio 368.532,53 kune. Prikupio je pak 104.000 kuna donacija. Maksimalan iznos promidžbe u velikom gradu, u što spada Split, je 600.000 kuna. Opari nije promaknulo Kerumovo izvješće s nula kuna troškova, pa je žestoko udario po svom političkom suparniku.

– Neki dan se u Slobodnoj Dalmaciji hvalio da je za kampanju pripremio pet milijuna kuna, a onda bezobrazno prijavljuje da nije potrošio ništa! On se ruga građanima u lice! Pa Split je pun njegovih plakata, fešti, časti janjcima... to su monstruozne cifre – kritizira Opara i pita se što rade institucije s kojima se Kerum “sprda”. Oparu ne čudi Kerumov politički povratak jer tvrdi da Kerum na to troši basnoslovne svote.

– Ne govorim to jer sam ljubomoran na Keruma. Ni slučajno! Nikada ne bih glasove birača kupovao za stotinu kuna – rezolutan je Opara. Prilično rastrošan, kada se gleda odnos vremena u kojem je taj novac potrošen, bio je HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Drago Prgomet. On je u deset dana, financijsko izvješće mu obuhvaća period od 2. svibnja do 15. svibnja, potrošio 218.754,55 kuna, dakle dnevno skoro 22.000 kuna. Najviše novca isplatio je Unex mediji, odnosno 71,5 tisuća kuna. HDZ-ova lista za Gradsku skupštinu potrošila je pak u tom periodu 53,4 tisuće kuna. Najviše su isplatili Hanza mediji, odnosno tjedniku Globus za produkciju i objavu predizbornog promotivnog specijala – 40.000 kuna. Prgomet je u donacijama prikupio 75.600,00 kuna.

Cijeli članak pročitajte ovdje.