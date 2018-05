Kazna za sunčanje na balkonu bez odjeće iznosi i do 750 kuna

Foto: Thinkstock

Dolaskom ljetnih temperatura sasvim je razumljivo odjenuti laganu odjeću, no neki su išli i korak dalje pa su se, kako tvrde susjedi, – goli sunčali na balkonu, piše Glas Slavonije.

Konkretno, riječ je o ženskoj osobi u Osijeku, djevojci koja je toliko uznemirila susjeda da se zapitao je li takav čin sam po sebi zakonom zabranjen?

"Gotovo svaki dan može se vidjeti kako se u susjednoj zgradi na balkonu gola sunča jedna djevojka. To nije prikladno, s obzirom na to da preko puta žive obitelji s malom djecom. Kad god djeca iziđu na balkon, moraju gledati golotinju pa me zanima je li to prema našem zakonu zabranjeno", napisao je Osječanin u mailu koji je poslao Glasu Slavonije, a kojeg je susjeda očigledno toliko razljutila svojim ponašanjem da bi joj on predvidio kažnjavanje.

Učinila bi to i policija, točnije, kažnjavaju zbog prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana, a prema članku 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Kako osječki list doznaje iz PU osječko-baranjske, za takav čin predviđena je novčana kazna u iznosu od 50 do 200 DEM, odnosno u protuvrijednosti domaće valute okvirno od 185 do 750 kuna.

I dok bi netko smatrao da su balkoni i terase privatna, policija smatra da u određenom trenutku to mogu biti i javna mjesta, nazvana “fiktivna javna mjesta”. Javnost takvih mjesta, stoji nadalje u odgovoru osječke policije, prosuđuje se prema posljedici koja je nastupila, što znači da radnju ondje čini dostupnom javnosti.

"Izložena je pogledima javnosti ili je posljedica radnje nastupila na javnome mjestu, a što može biti i glasna glazba iz stanova ili kuća koja se čuje na ulici i sl. - poručuje policija koja je na području PU osječko-baranjske prošle godine evidentirala šest prekršaja vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana, a godinu prije - 18 prema čl. 14. spomenutog Zakona. Dodaju pak da se svi prekršaji ne odnose isključivo na golotinju.

Sudeći prema visini kazne, djevojka će ubuduće dobro razmisliti hoće li se sunčati bez ijednog komada odjeće, piše Glas Slavonije.